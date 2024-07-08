Πολλά συνδικάτα εργαζομένων σε αεροδρόμια που εξυπηρετούν το Παρίσι κάλεσαν σήμερα τα μέλη τους να απεργήσουν στις 17 Ιουλίου, δηλαδή δέκα ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ζητώντας να δοθεί επίδομα «σε όλο το προσωπικό» για αυτήν την περίοδο που η κίνηση θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη γαλλική πρωτεύουσα.

Τα συνδικάτα CGT, CFDT, FO και UNSA κατήγγειλαν «την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας» και ζήτησαν να αποζημιωθεί όλο το προσωπικό καθώς και να γίνουν μαζικές προσλήψεις για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων. Όμως ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ADP, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια, ο Ογκουστέν ντε Ρομανέ, έλαβε τη «μονομερή» απόφαση να χορηγήσει πριμ «μόνο σε ένα μέρος του προσωπικού», ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους.

«Όλα τα συνδικάτα κατήγγειλαν ομόφωνα αυτές τις μεθόδους διχασμού της διοίκησης», πρόσθεσαν, χαρακτηρίζοντας «δογματική» την άρνηση του προέδρου-διευθύνοντος συμβούλου να δοθεί αποζημίωση σε όλους τους εργαζομένους.

Κατά τη θερινή περίοδο τα αεροδρόμια Ρουασί-Σαρλ-ντε-Γκολ και Ορλί υποδέχονται καθημερινά περίπου 350.000 επιβάτες. Ο όμιλος ADP δεν αναμένει ότι θα αυξηθεί ο όγκος των ταξιδιωτών λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει την έγκαιρη άφιξη των αθλητών, με ειδικές διαδρομές και εφήμερες υποδομές. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ωστόσο ζητούν «εδώ και μήνες» να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της επιβατικής κίνησης, όπως υπενθύμισαν σε μια ανακοίνωσή τους στα μέσα Ιουνίου. Οι γενικές συνελεύσεις τους συμφώνησαν να οργανωθεί μια απεργιακή κινητοποίηση για τις 17 Ιουλίου.

Οι εργαζόμενοι σε πολλούς τομείς και εταιρείες του δημοσίου κινητοποιήθηκαν επιτυχώς τους τελευταίους μήνες, ζητώντας να τους δοθούν επιδόματα παραγωγικότητας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

