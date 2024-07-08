Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον εκλεγέντα Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούμενα την υπηρεσία τύπου του Κρεμλίνου.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το Κρεμλίνο μετέδωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν «προσωπική επαφή» εντός του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

