Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας κάλεσε σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να "ασκήσει πίεση" στο Ισραήλ για να αποχωρήσει από τη χώρα του, κατά τη διάρκεια της πρώτης του παρέμβασης στην έδρα του ΟΗΕ.

"Ζητούμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για την αποχώρηση από τη Συρία και για την εφαρμογή της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974", δήλωσε ο Άσαντ αλ Σιμπάνι.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ ανέπτυξε στρατεύματα σε ελεγχόμενη από τον ΟΗΕ ζώνη ασφαλείας, η οποία χωρίζει τις ισραηλινές και τις συριακές δυνάμεις στα στρατηγικά Υψίπεδα του Γκολάν από το 1974.

"Έχουμε δηλώνει επανειλημμένα τη δέσμευση της Συρίας να μην είναι απειλή για τους γείτονές της ή για οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ", δήλωσε ο Σύρος υπουργός, καταγγέλλοντας επίσης τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της χώρας του.

"Αυτή η συνεχιζόμενη επιθετικότητα αποσταθεροποιεί τις προσπάθειές μας για ανοικοδόμηση και υπονομεύει την ειρήνη και την ασφάλεια που επιδιώκουμε να επιτύχουμε", πρόσθεσε. "Οι ενέργειες αυτές δεν συνιστούν μόνο κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Συρίας, αλλά και άμεση απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα".

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της άρσης όλων των κυρώσεων που επιβλήθηκαν επί του καθεστώτος Άσαντ, ένα "κρίσιμο στάδιο για τη μεταμόρφωση της Συρίας από μια χώρα γνωστή για το σκοτεινό παρελθόν της σε έναν ισχυρό εταίρο για τη διεθνή ειρήνη, την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη".

Οι οικονομικές κυρώσεις πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τη χώρα, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 90% των Σύρων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Τέλος, ο υπουργός έκανε λόγο για μια "ιστορική μέρα" για τη Συρία, καθώς προηγουμένως, το πρωί, είχε υψώσει τη νέα σημαία της χώρας του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δίπλα σε εκείνες των άλλων 192 κρατών μελών.

"Η σημαία αυτή δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, αλλά η διακήρυξη μιας νέας ζωής που γεννιέται μέσα από τα δεινά, αντιπροσωπεύοντας ένα μέλλον που αναδύεται μέσα από την ανθεκτικότητα και μια υπόσχεση αλλαγής έπειτα από χρόνια δεινών".

Η σημαία παρουσιάζει τρία κόκκινα αστέρια πάνω σε μια λευκή λωρίδα ανάμεσα σε μια πράσινη και μια μαύρη ρίγα. Περίπου πέντε μήνες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, η νέα σημαία της χώρας υψώθηκε στην έδρα του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

