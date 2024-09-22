Ενώ ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σήμερα Κυριακή, το πολιτικό του μέλλον κρίνεται στην πατρίδα του στις περιφερειακές εκλογές που διεξάγονται στο Βραδενβούργο,6.000 χιλιόμετρα μακριά, στο κρατίδιο που αποτελεί από το 1994 ένα προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ψήφισε επιστολικά για τις σημερινές κρατιδιακές εκλογές στον τόπο κατοικίας του, το Βρανδεμβούργο. Στις 18:00 (τοπική ώρα) που θα κλείνουν οι κάλπες, εκείνος θα υποδέχεται ως οικοδεσπότης μαζί με τη Ναμίμπια ξένους ηγέτες στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για το Μέλλον.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι άνω των 16 ετών καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αναδείξουν το νέο κοινοβούλιο και να κρίνουν τη μέχρι τώρα κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ SPD, Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και Πρασίνων υπό τον δημοφιλή Ντίτμαρ Βόιντκε (SPD), ο οποίος, στην ύστατη προσπάθεια να αποτρέψει την ήττα, δήλωσε ότι εάν το κόμμα του τερματίσει δεύτερο, θα παραιτηθεί.

Έτσι, σε περίπτωση μιας ακόμη ήττας του στα χέρια της ακροδεξιάς θα σημάνει σίγουρα και το τέλος του, και ο Σολτς θα μπορούσε τότε κάλλιστα να έχει την μοίρα του αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν με το κόμμα του να αναζητά ένα νέο υποψήφιο που θα μπορούσε να αποφύγει μια σφαγή στις εθνικές εκλογές του επόμενου έτους.

Καθ' όλη την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το SPD ακολουθούσε την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) και μάλιστα με διαφορά τουλάχιστον 5-6 μονάδων, αλλά την τελευταία εβδομάδα η διαφορά έχει περιοριστεί στο όριο του δημοσκοπικού λάθους, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για ένα απολύτως ανοιχτό αποτέλεσμα απόψε. Για την τρίτη θέση η μάχη δίδεται μεταξύ του CDU και της νεοσύστατης «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW), ενώ οι Πράσινοι και η Αριστερά βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού για την είσοδό τους στην Βουλή. Την ίδια ώρα φαίνεται απίθανο οι Φιλελεύθεροι (FDP) να επιστρέψουν σε αυτές τις εκλογές στο τοπικό κοινοβούλιο έπειτα από 10 χρόνια αποκλεισμού. Στο Βρανδεμβούργο ωστόσο ο εκλογικός κανονισμός προβλέπει ότι αν ένα κόμμα εκλέξει έστω και έναν βουλευτή με απευθείας εκλογή, εξασφαλίζει την είσοδό του στη Βουλή ανεξαρτήτως του συνολικού ποσοστού του.

Με τα μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεδομένα, ο σχηματισμός κυβέρνησης στο κρατίδιο θα έχει χαρακτηριστικά γρίφου. Η σημερινή κυβερνητική συμμαχία βρίσκεται υπό την αίρεση της εισόδου των Πρασίνων, αλλά πιθανότατα δεν θα επαρκούν και τα συνολικά ποσοστά της, ενώ ήδη το CDU έχει δηλώσει απρόθυμο να συνεχίσει. Ο Ντίτμαρ Βόιντκε έχει πάντως δηλώσει ήδη ότι θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί και με την Ζάρα Βάγκενκνεχτ.

Εάν το SPD χάσει τελικά αυτό το παραδοσιακό προπύργιο, θα είναι μια ακόμη ήττα, έπειτα από ένα σερί αποτυχιών. Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα ήρθε τρίτο - πίσω από το AfD - στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου, μια καταστροφική ήττα που επιδεινώθηκε έπειτα από το εκλογικό αποτέλεσμα σε Θουριγγία και Σαξονία. Παρά το γεγονός ότι η AfD νίκησε στις εκλογές της Θουριγγίας, δεν κατόρθωσε να σχηματίσει συνασπισμό.

Σε περίπτωση που χάσουν και αυτή την εκλογική αναμέτρηση το ερώτημα είναι ποιες εξελίξεις θα πυροδοτήσει. Προς το παρόν αυτό παραμένει ασαφές ωστόσο, σύμφωνα με το Politico θα μπορούσε να σημάνει είτε πρόωρες εκλογές ή ελιγμούς του δημοφιλέστερου υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κόμματος καθώς η χώρα οδεύει προς τις εθνικές εκλογές το 2025.

