UKMTO: Δεύτερο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε δυτικά του Ιράν

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της βρετανικής υπηρεσίας στο X, κυβερνήτης ενός φορτηγού πλοίου - δεν διευκρινίζεται η σημαία του, ούτε σε ποια χώρα ανήκει- ανέφερε πως δέχτηκαν πυρά και πως το πλοίο έχει μένει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά της θάλασσας.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σημειώνει η UKMTO.

Χτυπήθηκε και πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων δέχτηκε νωρίτερα επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Και η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα πως ο κυβερνήτης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε πως ταχύπλοο των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Η επίθεση στο «EPAMINONDAS» έγινε με φορητό αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG) και φορητό οπλισμό.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε με τη σειρά του ότι «ο ιρανικός στρατός επέβαλε το ναυτικό δίκαιο σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings



Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). pic.twitter.com/HJ3T8N7iZo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 22, 2026

Πηγή: skai.gr

