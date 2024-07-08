Λογαριασμός
Κρήτη: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών νότια της Γαύδου

Το πλοιάριο μετά τον εντοπισμό του συνοδεύτηκε τα ξημερώματα μέχρι το Λιμάνι της Γαύδου από ένα πλωτό και ένα ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα σκάφη τα οποία βοήθησαν στην επιχείρηση

Λιμενικό

Βίντεο από την μεταφορά των μεταναστών που διασώθηκαν χθες Κυριακή ανοιχτά της Γαύδου έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό.

Χθες αμέσως μετά τον εντοπισμό τους ξεκίνησε και η επιχείρηση διάσωσης. Το πλοιάριο συνοδεύτηκε τα ξημερώματα μέχρι το Λιμάνι της Γαύδου από ένα πλωτό και ένα ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, καθώς και τέσσερα παραπλέοντα σκάφη τα οποία βοήθησαν στην επιχείρηση.

Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε οχηματαγωγό επιβατηγό πλοίο και μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο Λιμάνι Σφακίων. 

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν τμηματικά στην Αγιά όπου θα τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

