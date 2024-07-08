Τα πτώματα τριών Παλαιστινίων, που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις ισραηλινές αρχές, εντοπίστηκαν κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας με τα χέρια τους δεμένα με χειροπέδες.

Εξάλλου ο θείος ενός εξ αυτών και ένας αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκαν ότι δέχθηκαν επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις λίγο μετά την απελευθέρωσή τους.

Ο Άμπντελ Χάντι Γκαμπάγιεν, ο θείος ενός από τους κρατούμενους, του Κάμελ Γκαμπάγιεν, εξήγησε ότι ξεκίνησε στις 5 τα ξημερώματα χθες Κυριακή αναζητώντας τον ανιψιό του μετά τη σύλληψή του από τις ισραηλινές δυνάμεις το Σάββατο.

«Τον βρήκα παρατημένο στο έδαφος μαζί με άλλους δύο μάρτυρες. Δεν φορούσαν ρούχα και στα χέρια τους είχαν πλαστικές χειροπέδες που τους είχε βάλει ο ισραηλινός στρατός», πρόσθεσε.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν κοντά στον ισραηλινό φράκτη ασφαλείας χθες Κυριακή, στην περιοχή του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, στη νότια Γάζα, σημείωσε ο ίδιος.

Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τι συνέβη στους τρεις άνδρες ή τους λόγους της σύλληψής τους. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Άμπντελ Χάντι Γκαμπάγιεν δήλωσε ότι ένας από τους άνδρες είχε χάσει το πόδι του και το πτώμα του ήταν «σε κομμάτια», μετά την επίθεση που δέχθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις λίγο αφού αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι όταν προσπάθησε να μαζέψει το πόδι του νεκρού, οι Ισραηλινοί «άρχισαν να με πυροβολούν, οπότε σταμάτησα».

Στη συνέχεια μετέφερε τα πτώματα των τριών ανδρών με το φορτηγάκι του στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Οι τρεις νεκροί – ο Κάμελ Γκαμπάγιεν, ο Μοχάμεντ Αουάντ Ραμαντάν Αμπού Χετζάζι και ο Ραμαντάν Αουάντ Ραμαντάν Αμπού Χετζάζι – είναι μεταξύ των πολλών Παλαιστινίων που συνελήφθησαν το Σάββατο και κρατήθηκαν για να ανακριθούν, σύμφωνα με έναν από τους συλληφθέντες, τον Μαχμούντ Αμπού Τάχα.

Ο Αμπού Τάχα σημείωσε ότι λίγη ώρα αφού αφέθηκαν ελεύθεροι, έγιναν στόχος πυροβολισμών.

«Φτάσαμε στην οδό Καρκάρ (στη Λωρίδα της Γάζας). Δέκα λεπτά αφού βρεθήκαμε εκεί, μας πέταξαν βόμβα. Δόξα τω Θεώ ήμουν μπροστά. Η βόμβα χτύπησε 6 ή 7 ανθρώπους που είχαν συλληφθεί μαζί μας. Δόξα τω Θεώ είμαι ζωντανός», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

