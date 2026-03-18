Πυραυλική επίθεση στην περιοχή Ραματ Γκαν του Ισραήλ πραγματοποίησε το Ιράν, με αποτέλεσμα την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων.
Στα παρακάτω βίντεο κυριαρχεί η καταστροφή.
Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται μια κατεστραμμένη πολυκατοικία, με τους τοίχους να έχουν διαλυθεί, μπάζα να κρέμονται, ενώ η πρόσοψη έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά.
Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό τραυματιών ή νεκρών.
