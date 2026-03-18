Βίντεο από την επίθεση του Ιράν στην περιοχή Ραμάτ Γκαν στο Ισραήλ - Εικόνες καταστροφής

Τρεις τραυματίες από την ιρανική πυραυλική επίθεση - Συγκλονιστικές εικόνες από την κατεστραμμένη πολυκατοικία και την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων

Ισραήλ

Πυραυλική επίθεση στην περιοχή Ραματ Γκαν του Ισραήλ πραγματοποίησε το Ιράν, με αποτέλεσμα την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Στα παρακάτω βίντεο κυριαρχεί η καταστροφή.

Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται μια κατεστραμμένη πολυκατοικία, με τους τοίχους να έχουν διαλυθεί, μπάζα να κρέμονται, ενώ η πρόσοψη έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό τραυματιών ή νεκρών.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
