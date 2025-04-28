Τα τελικά αποτελέσματα της νεκροψίας για τον Τζιν Χάκμαν περιγράφουν λεπτομερώς το εκτεταμένο ιατρικό ιστορικό του αγαπημένου ηθοποιού που κέρδισε Όσκαρ, δύο μήνες αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Ο Χάκμαν, 95 ετών, είχε «ιστορικό συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας» και «σοβαρές χρόνιες υπερτασικές κρίσεις και προβλήματα στα νεφρά», ανέφερε το Fox, επικαλούμενο το Γραφείο του Ιατρικού Ερευνητή στο Νέο Μεξικό.

Ο Τζιν Χάκμαν είχε τοποθετήσει έναν «δικοιλιακό βηματοδότη» τον Απρίλιο του 2019, αναφέρουν τα έγγραφα. «Νευροεκφυλιστικά χαρακτηριστικά που συνάδουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ», σημειώθηκαν επίσης στη νεκροψία.

Gene Hackman's final autopsy reveals shocking medical history after actor was found dead at 95 https://t.co/xKmJ7mvkKP — Daily Mail Online (@MailOnline) April 27, 2025

«Υπήρχαν απομακρυσμένα εμφράγματα του μυοκαρδίου που αφορούσαν το ελεύθερο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας και το διάφραγμα, τα οποία ήταν σημαντικά μεγάλα. Η εξέταση του εγκεφάλου έδειξε μικροσκοπικά ευρήματα νόσου Αλτσχάιμερ προχωρημένου σταδίου», τονίζεται.

Η εξέταση του Χάκμαν ήταν αρνητική για τον φονικό χανταϊό. «Ο έλεγχος για μονοξείδιο του άνθρακα ήταν μικρότερος του 5% κορεσμού, σύμφωνα με το φυσιολογικό εύρος», σημείωσε ο ιατροδικαστής.

Η τοξικολογική έκθεση βρήκε ίχνη ακετόνης στον οργανισμό του Χάκμαν όταν πέθανε. Ο διαλύτης που χρησιμοποιείται για τα χημικά είναι «επίσης προϊόν κετοξέωσης που προκαλείται από διαβήτη και ασιτία, καθώς και μεταβολίτης μετά από κατάποση ισοπροπανόλης», σύμφωνα με την έκθεση.

Η τοξικολογική εξέταση του Χάκμαν έδειξε επίπεδα ακετόνης στα 5,3 mg/dl, ενώ όπως αναφέρεται τα φυσιολογικά ενδογενή επίπεδα ακετόνης στο αίμα είναι έως 0,3 mg/dl. Τα ευρήματα συνάδουν με παρατεταμένο επίπεδο ασιτίας.

Η 65χρονη Betsy Arakawa, η σύζυγός του, όπως έχει γίνει γνωστό, πέθανε από χανταϊό, μια σπάνια ασθένεια που ο άνθρωπος μπορεί να κολλήσει από την επαφή με τρωκτικά, περιττώματα τρωκτικών, σάλιο και ούρα, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή του Νέου Μεξικού.

Πέθανε πρώτη, γύρω στις 12 Φεβρουαρίου, ως αποτέλεσμα αναπνευστικών συμπτωμάτων που προκλήθηκαν από τον σπάνιο αλλά θανατηφόρο ιό.

Επίσης, οι αρχές της Σάντα Φε βρήκαν πολλά ερωτικά σημειώματα που είχε γράψει ο Τζιν Χάκμαν στη σύζυγό του, πριν από τον σοκαριστικό θάνατό τους. Σε ένα σημείωμα, ο Χάκμαν φαινόταν να εκτιμά το γεγονός ότι τον βοήθησε να ετοιμάσει δείπνο γενεθλίων.

Η έρευνα έδειξε ότι η σύζυγός του έκανε αναζητήσεις για «COVID» τουλάχιστον τέσσερις φορές μεταξύ 8 και 11 Φεβρουαρίου και ότι ο Χάκμαν είχε κάνει τεστ μετά από συμπτώματα γρίπης. Επισκέφθηκε το Cloudberry Health Center στις 11 Φεβρουαρίου και έστειλε email στη θεραπεύτριά της για την κατάσταση του ηθοποιού.

Πηγή: skai.gr

