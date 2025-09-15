Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εκδίδουν εκ νέου προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνους που διαμένουν κοντά σε ένα κτίριο στην πόλη της Γάζας, γνωστό ως Πύργο Γκάφρι να απομακρυνθούν, ενόψει αεροπορικής επιδρομής, καθώς συνεχίζουν να στοχεύουν πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 707, 708, 663, 782 وتحديدًا في برج الغفري المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في مفترق شارع جابر بن حيان وعمر المختار



⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية… pic.twitter.com/k7nsOIyxDr September 15, 2025

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα χτυπήσουν σύντομα το κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών της Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά σε αυτό», λέει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι.

Χθες, ο στρατός έπληξε τέσσερα ψηλά κτίρια στην πόλη της Γάζας μετά από προειδοποιήσεις, λέγοντας ότι οι πύργοι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε οδηγίες στους Παλαιστίνιους σε όλες τις περιοχές της πόλης της Γάζας να αναχωρήσουν για την ισραηλινή «ανθρωπιστική ζώνη» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενόψει μιας μεγάλης επίθεσης εναντίον της Χαμάς.

Από το ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας, περισσότεροι από 320.000 έχουν εκκενώσει την περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραηλινού στρατού.

