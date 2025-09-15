Αναβολή για τις 24 Οκτωβρίου πήρε η πολυαναμενόμενη δίκη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP), έπειτα από μία σύντομη, πλην όμως γεμάτη ένταση συνεδρίαση του 42ου Τμήματος του Πρωτοδικείου τη Αγκυρας.

Η δίκη θα κρίνει αν θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος ο Οζγκιούρ Οζέλ ή θα καθαιρεθεί και στη θέση του θα διοριστεί διαχειριστής ή θα επιστρέψει στην ηγεσία του ο τέως πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αν το δικαστήριο κηρύξει το συνέδριο του κόμματος στις 4-5 Νοεμβρίου 2023 «άκυρο και μηδέποτε γενόμενο».

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για την οργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία. Το CHP αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα εναντίον του είναι πολιτικές προσπάθειες ώστε να εξαλειφθούν οι εκλογικές απειλές για τον Ερντογάν και να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση.

Τη σχετική εισαγγελική έρευνα και την παραπομπή σε δίκη πυροδότησαν καταγγελίες μελών του κόμματος, μεταξύ των οποίων το στέλεχος του CHP και τέως δήμαρχος της Αλεξανδρέττας Λουτφού Σαβάς, περί εξαγοράς ψήφων στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο εξελέγη πρόεδρος ο Οζέλ.

Ο Κιλιτσντάρογλου, παρά τις εκκλήσεις να μην αποδεχτεί την ετυμηγορία του δικαστηρίου, αν αυτό ακυρώσει το Συνέδριο του κόμματος, τηρεί σιγή ιχθύος. Στο κόμμα έχουν ακουστεί φωνές που ζητούσαν τη διαγραφή του, ωστόσο ο Οζγκιούρ Οζέλ απέρριψε τις σχετικές εισηγήσεις. Ο ίδιος ο Κιλιτσντάρογλου είχε δώσει «λαβές» στην εισαγγελική έρευνα σε σχέση με τις κατηγορίες για εξαγορά ψήφων, δηλώνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι το συνέδριο του 2023 είχε «σκιές», ζητώντας από την νυν ηγεσία του κόμματος εξηγήσεις και υιοθετώντας ουσιαστικά τα υπονοούμενα του αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Χτες, Κυριακή, πραγματοποιήθηκε μεγάλη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας του CHP στην 'Αγκυρα, μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που πργματοποιούνται κάθε εβδομάδα μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης του CHP Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

