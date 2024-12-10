Λογαριασμός
Βίντεο από τα ισραηλινά χτυπήματα στις στρατιωτικές υποδομές της Συρίας - Κατέστρεψαν 15 πλοία

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Ισραηλινό Ναυτικό πραγματοποίησαν πάνω από 350 πλήγματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που ονομάστηκε «Βέλος Μπασάν»

Ισραήλ_Συρία

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές που διεξήγαγε το τελευταίο 48ωρο εναντίον στρατιωτικών υποδομών του πρώην καθεστώτος Άσαντ, καταστρέφοντας προηγμένα όπλα για να μην πέσουν, όπως αναφέρει, στα χέρια εχθρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Ισραηλινό Ναυτικό πραγματοποίησαν πάνω από 350 πλήγματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που ονομάστηκε «Βέλος Μπασάν».

Σύμφωνα με τους IDF, επλήγησαν «τα περισσότερα από τα αποθέματα στρατηγικών όπλων στη Συρία» με τον στρατό να εκτιμά  ότι κατέστρεψε το 70-80% των στρατηγικών όπλων του καθεστώτος.

Τα κύματα αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της IAF έπληξαν συριακά συστήματα αεράμυνας, αεροπορικές βάσεις, αποθήκες όπλων και εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στη Δαμασκό, τη Χομς, το Ταρτούς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είπαν επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν πολλά βλήματα μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλους Scud, πυραύλους κρουζ, πυραύλους ακτής-θαλάσσης, πυραύλους αεράμυνας, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ραντάρ, τανκς, υπόστεγα και άλλα.

Τα πλήγματα του Ισραηλινού Ναυτικού στον κόλπο Minet el-Beida και στο λιμάνι της Λαττάκειας στις συριακές ακτές κατέστρεψαν 15 πλοία του συριακού πολεμικού ναυτικού, προσθέτει ο στρατός.
 

