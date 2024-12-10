Γαλλία: Δύο Ισπανοί αγνοούνται στα Πυρηναία εν μέσω χιονοθύελλας

Ένα ζευγάρι Ισπανών εκδρομέων αγνοείται από το Σάββατο στη γαλλική πλευρά των Πυρηναίων, όπου καταγράφονται σφοδρές χιονοπτώσεις, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Το αυτοκίνητο τους βρέθηκε τη Δευτέρα, σε ένα πάρκινγκ σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, θαμμένο στο χιόνι. Ο σκύλος της οικογένειας ήταν μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο Ισπανοί, μία γυναίκα 52 ετών και ένας άνδρας 47 ετών, κατευθύνονταν το βράδυ της Παρασκευής σε ένα ορεινό καταφύγιο για να περάσουν τη νύχτα εκεί. Το Σάββατο διαπιστώθηκε, χάρη σε δεδομένα από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ότι πήραν ένα μονοπάτι με κατεύθυνση το Πικ ντε λα Ρούλ, σε υψόμετρο 2.783 μέτρων. Το κινητό τηλέφωνο έδωσε μια τελευταία ένδειξη το πρωί της ίδιας ημέρας, όταν βρίσκονταν σε υψόμετρο 2.400 μέτρων. Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν στη συνέχεια, καθώς στην περιοχή επικρατούσε ομίχλη και κατόπιν άρχισε να χιονίζει.

Συγγενείς των αγνοουμένων ειδοποίησαν τις αρχές το βράδυ της Κυριακής.

Η αστυνομία ξεκίνησε τις έρευνες το πρωί της Δευτέρας και σε λίγες ώρες βρήκε το αυτοκίνητο. Επειδή χιόνιζε ακόμη, μόλις σήμερα κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. «Συνεχίζουμε τις έρευνες, αλλά με το χιόνι να φτάνει κατά τόπους το ενάμιση μέτρο, οι συνθήκες είναι δύσκολες» είπε ο αστυνομικός Ζαν-Μαρκ Γκαλέν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

