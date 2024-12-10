Τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζεται από τις ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στην Bnei Brak, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Η αστυνομία δεν είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό τις πρώτες ώρες, καθώς δεν είχαν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένα άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός που συνελήφθη είναι Ισραηλινός με αραβική καταγωγή, από την αραβική πόλη Zemer.

Δείτε το βίντεο από το περιστατικό:

סוטה מהמסלול - ומאיץ: צעיר נפצע קל בפיגוע דריסה בבני ברק | תיעוד בלעדי @ynetalerts pic.twitter.com/jGETP08uus — ליאור אוחנה Lior ohana (@liorohana77) December 10, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.