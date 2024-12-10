Λογαριασμός
Ισραήλ: Τρομοκρατική επίθεση το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στην Bnei Brak - Δείτε βίντεο

Ο οδηγός που συνελήφθη είναι Ισραηλινός με αραβική καταγωγή, από την αραβική πόλη Zemer - Ένας τραυματίας από την επίθεση

Bnei Brak

Τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζεται από τις ισραηλινές αρχές το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στην Bnei Brak, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Η αστυνομία δεν είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό τις πρώτες ώρες, καθώς δεν είχαν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένα άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός που συνελήφθη είναι Ισραηλινός με αραβική καταγωγή, από την αραβική πόλη Zemer.

Δείτε το βίντεο από το περιστατικό: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ τρομοκρατική επίθεση
