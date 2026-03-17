Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε πως η Άγκυρα έχει καλέσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην στέλνουν πλοία στην Κύπρο και μίλησε με σκληρά λόγια για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί η ελληνοκυπριακή πλευρά την κρίση στη Μέση Ανατολή:

«Ήδη είχαμε δηλώσει πως είναι λάθος που η Ελλάδα στρατικοποιεί τα νησιά τα οποία έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε πως η συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ δημιουργεί αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα διάφορες χώρες της Ε.Ε. δηλώνουν πως θα στείλουν πλοία στην περιοχή ή θα αυξήσουν την παρουσία τους. Αυτό είναι εντελώς λάθος.

Η Ευρώπη στον πόλεμο της Ουκρανίας-Ρωσίας έχει δείξει πως έχει έλλειψη οράματος και έχει έλλειψη στην πολιτική ασφάλειας. Τώρα, ενώ υπάρχει αυτή η ανακατωσούρα στην Ανατολική Μεσόγειο, τρέχουν πίσω απο τους κακομαθημένους Ελληνοκύπριους και πίσω απο τις σιωνιστικές τους συμμαχίες. Πρέπει να σταθούν μακριά απο βήματα και παρουσίες που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια στη Μεσόγειο!»

Πηγή: skai.gr

