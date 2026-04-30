Σε εξέλιξη είναι στη Βιέννη η δίκη εναντίον ενός ισλαμιστή τρομοκράτη που κατηγορείται για σχεδιασμό επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) τον Αύγουστο του 2024.

«Ομολογώ ένοχος. [...] Αν σκοτωθώ ως μουσουλμάνος, θα πάω στον παράδεισο», δήλωσε ο Μπεράν Α. στο δικαστήριο.

Το καλοκαίρι του 2024, η CIA προειδοποίησε τις αυστριακές αρχές για έναν ισλαμιστή που έψαχνε στο διαδίκτυο για χειροβομβίδες, μετέφραζε οδηγίες κατασκευής βομβών και ανακοίνωνε μια «χειρουργική επέμβαση» τις επόμενες ημέρες.

Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία βρήκε το TATP, ένα εκρηκτικό που χρησιμοποιείται συχνά από το Ισλαμικό Κράτος, στο ψυγείο του, μαζί με μια καταχώρηση στο ημερολόγιο που έγραφε: «Συναυλία Taylor, Παρασκευή».

Ως αποτέλεσμα, και οι τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της Αμερικανού σούπερ σταρ στη Βιέννη ακυρώθηκαν.

Ο Μπεράν Α. είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω του διαδικτύου. Στο Instagram, αυτοαποκαλούνταν «Abu Dujana» (Αμπού Ντουτζάνα) - το ίδιο όνομα που χρησιμοποιούσε ο δράστης της επίθεσης στη Βιέννη που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους τον Νοέμβριο του 2020.

Δεν είχε λεπτομερές σχέδιο για την επίθεση στη συναυλία στο στάδιο Ernst Happel, αλλά σκόπευε να πυροδοτήσει μια βόμβα στο πλήθος.

Κατά την ανάκριση της αστυνομίας, είπε: «Θα είχα ανατιναχθεί όπως ο τρομοκράτης στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε πριν από μερικά χρόνια» — αναφερόμενος στη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Μάντσεστερ το 2017 που σκότωσε 22 ανθρώπους.

Η ετυμηγορία για τον Μπεράν A. και τον φερόμενο συνεργό του Αρντά Κ. αναμένεται στις 21 Μαΐου. Και οι δύο αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης 10 έως 20 ετών.

Πηγή: skai.gr

