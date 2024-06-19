Γαλλία: Επτά νεκροί και δύο τραυματίες σε τροχαίο κοντά στην πόλη Σαρτρ

Επτά άνθρωποι, εκ των οποίων πέντε νεαροί, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Τρίτη κοντά στην πόλη Σαρτρ της βορειοανατολικής Γαλλίας, ανέφερε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Σεβαλιέ στο δίκτυο BFMTV.

Αυτοκίνητο με 5 νεαρούς συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γαλλικού καναλιού, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαροί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων (85 και 90 ετών).

Ακολούθως, το αυτοκίνητο με τους πέντε νεαρούς ανετράπη και αφού χτύπησε άλλο όχημα, τραυματίζοντας τους δύο επιβαίνοντες σ’ αυτό, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι δύο ηλικιωμένοι βρήκαν τον θάνατο, όπως και οι πέντε νεαροί – ηλικίας περίπου 20 ετών – οι οποίοι απανθρακώθηκαν και δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Σεβαλιέ.

Στο τρίτο όχημα επέβαιναν μια 23χρονη και ένας 21χρονος, οι οποίοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

