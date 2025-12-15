Βερολίνο: Σε «κρίσιμο σημείο» οι επαφές για την Ουκρανία

Υπό συνθήκες ύψιστης ασφαλείας, με μέτρα που λαμβάνονται μόνο σε επισκέψεις Αμερικανών Προέδρων, διεξάγονται οι κρίσιμες διαβουλεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας στο Βερολίνο. Ήδη χθες Κυριακή, Ζελένσκι και Μερτς μαζί με την αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τζάρεντ Κούσνερ ήταν πολύωρες.



Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ έκανε λόγο μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία DLF για «πέντε ώρες ουσιαστικών συνομιλιών», το αποτέλεσμα των οποίων όμως «θα γνωρίζουμε μόνο στο τέλος της εβδομάδας». Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών κάνει λόγο «για κρίσιμο σημείο» στο οποίο βρίσκονται οι συνομιλίες, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα φάσμα προτάσεων, επί των οποίων θα μπορούσαν οι δύο πλευρές, Ουκρανία και Ρωσία να καθίσουν στο τραπέζι των διαπρατεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία.



Στο επίκεντρο των επαφών στο Βερολίνο βρίσκονται, σύμφωνα με διαρροές και δημοσιογραφικές αναφορές, οι πιθανές παραχωρήσεις από την πλευρά του Κιέβου, που θα συμπεριληφθούν σε μια κοινή διαπραγματευτική πρόταση προς το Κρεμλίνο.



Ο Στιβ Γουίτκοφ έκανε λόγο μετά τις διαβουλεύσεις της Κυριακής για «μεγάλη πρόοδο», ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να ζητά εκεχειρία άμεσα στην παρούσα γραμμή του μετώπου. Δύο είναι τα βασικά σημεία μέχρι στιγμής: πρώτον, ο Ζελένσκι διαμηνύει ότι είναι έτοιμος να άρει το ουκρανικό αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ αν δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία.



Δεύτερον, προς το εδαφικό ζήτημα, το Κίεβο συνεχίζει να ανθίσταται στην αμερικανική πίεση για παραχώρηση ουκρανικών εδαφών όπως ζητά η Μόσχα. «Κλειδί» αποτελεί η στρατηγικής σημασίας περιοχή του Ντονμπάς όπου η Ρωσία κατέχει ήδη ένα μεγάλο μέρος. Το ζητούμενο είναι τώρα αν η Ουκρανία αποσύρει από εκεί τα δικά της στρατεύματα και υπό ποιες εγγυήσεις από τη Δύση προς αποφυγή ενός επόμενου μετώπου ή πολέμου.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας στο Βερολίνο

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα:



- Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο Προεδρικό Μέγαρο Bellevue.



- Υποδοχή από την Πρόεδρο της Oμοσπονδιακής Βουλής Γιούλια Κλέκνερ. Σναντήσεις με Γερμανούς βουλευτές στο γερμανικό κοινοβούλιο.



- Συμμετοχή στο Γερμανο-Ουκρανικό Οικονομικό Φόρουμ και συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.



- Κοινή συνέντευξη Τύπου του Καγκελαρίου Μερτς και του Προέδρου Ζελένσκι. Θα ακολουθήσουν διμερείς συζητήσεις.



- Άφιξη στην Καγκελαρία Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Δείπνο και συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών.

