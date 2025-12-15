Ουκρανικά drones χτυπούν για τρίτη φορά ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές στην Κασπία Θάλασσα, σύμφωνα με πηγή από τον τομέα της ασφάλειας, σημειώνει το Reuters.

Η τελευταία επίθεση αφορούσε την πετρελαϊκή πλατφόρμα Korchagin, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η παραγωγή είχε διακοπεί.

Την Κυριακή, ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε διάφορα διυλιστήρια πετρελαίου σε όλη τη Ρωσία, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τα drones χτύπησαν μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Uryupinsk, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ χτύπησαν και ένα διυλιστήριο στην πόλη Yaroslav, σύμφωνα με το Baha Breaking News.

