Η Γερμανία θα εντείνει τη δέσμευσή της για την άμυνα της Ουκρανίας μέσω κοινοπραξιών, περαιτέρω ενοποίησης της αγοράς και πιθανών ομοσπονδιακών επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου 10 σημείων που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι η ήπειρος υποστηρίζει την Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να επιταχύνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, σημειώνει το Reuters.

«Μια ισχυρή ουκρανική αμυντική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας και αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων ασφάλειας για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων από τη Ρωσία», αναφέρεται στο έγγραφο που κοινοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ζελένσκι στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στενότερα σε θέματα έρευνας, κοινοπραξιών και προμηθειών στον τομέα της άμυνας, με τη Γερμανία, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της Ουκρανίας στην Ευρώπη, να εξετάζει τη χρήση ομοσπονδιακών επενδυτικών εγγυήσεων, σύμφωνα με σχετική δήλωση.

Θα εξεταστεί επίσης η κοινή προμήθεια ουκρανικού αμυντικού εξοπλισμού για την προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Sky Shield, ιδίως αντιαεροπορικών drone, σύμφωνα με την ίδια δήλωση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα υπουργεία άμυνας των δύο χωρών θα πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου, ενώ θα ιδρυθεί στο Βερολίνο ένα γραφείο συνδέσμου για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, το Ukraine Freedom House, με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο βιομηχανιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Γερμανία θα ενισχύσει επίσης την παρουσία των στρατιωτικών της αποσπασμάτων στο Κίεβο και θα εντείνει τις ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων.

Η Γερμανία και η Ουκρανία θα λάβουν επίσης ολοκληρωμένα μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες της Δύσης για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς του Κιέβου κατά τη διάρκεια του πολέμου, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών και του επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.