Βερολίνο: Νέο «Όχι» στην Πολωνία για τις αποζημιώσεις

.Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων εξακολουθεί να επισκιάζει τις διμερείς σχέσεις Γερμανίας και Πολωνίας, παρότι είχε ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και την εμφατική στήριξη του Βερολίνου στη Βαρσοβία στο ζήτημα της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, που πρόσκειται στο εθνολαϊκιστικό κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) και βρίσκεται σε διαρκή «κόντρα» με τον φιλοδυτικό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, επαναφέρει το ζήτημα με ιδιαίτερο ζήλο.



Η αρχή είχε γίνει σε εκδήλωση μνήμης, στην πόλη Γκντανσκ, για την επέτειο της έναρξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (με τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939), με τον Ναβρότσκι να δηλώνει ότι πρέπει να διευθετηθεί η εκκρεμότητα των αποζημιώσεων «προκειμένου να οικοδομήσουμε μία σχέση βασισμένη στην αλήθεια» με τη Γερμανία.



Την Τρίτη ο Ναβρότσκι επισκέφθηκε το Βερολίνο για να θέσει εκ νέου το ζήτημα. «Φυσικά δεν έχει λήξει το ζήτημα των αποζημιώσεων, είναι κάτι σημαντικό για την Πολωνία» δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα Bild, εκτιμώντας για μία ακόμη φορά το συνολικό ύψος των οφειλών σε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ.



«Αυτή είναι η μόνη εκτίμηση που βασίζεται σε σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση» δηλώνει ο ίδιος. Το ποσό του 1,3 τρισεκατομμυρίου βασίζεται σε σχετική έρευνα κοινοβουλευτικής επιτροπής στη Βαρσοβία το 2022, με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέτσκι από το εθνολαϊκιστικό κόμμα PiS.

«Νομικά λήξαν το ζήτημα»

Στο Βερολίνο ο Κάρολ Ναβρότσκι συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ αλλά και με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να γίνουν κοινές δηλώσεις. Η απάντηση για το ζήτημα των αποζημιώσεων ήρθε από την εκπρόσωπο του Σταϊνμάιερ, Κέρστιν Γκάμελιν, μέσω της πλατφόρμας Χ: Για τη Γερμανία το θέμα «θεωρείται νομικά λήξαν». Κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο ανέφεραν στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (ARD) ότι «ο καγκελάριος επιβεβαίωσε την πάγια γερμανική θέση».



Όπως υπενθυμίζει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), η Γερμανία θεωρεί ότι ήδη από το 1953 η Πολωνία είχε παραιτηθεί από κάθε έννομη αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων, ενώ το ζήτημα διευθετήθηκε οριστικά (και όχι μόνο με την Πολωνία) με την υπογραφή της Συνθήκης «2+4» κατά την Επανένωση της Γερμανίας το 1990.

Η συνέχεια στη Βαρσοβία;

«Το ζήτημα θεωρείται νομικά λήξαν» δηλώνει και ο βουλευτής των κυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Κνουτ Άμπραχαμ, που είναι ο εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για τις διμερείς σχέσεις με την Πολωνία. Ωστόσο, δηλώνει ο Άμπραχαμ στο δίκτυο RND, το Βερολίνο θα μπορούσε «να ερμηνεύσει με έναν σύγχρονο τρόπο» την ιστορική ευθύνη της Γερμανίας και να παράσχει στη Βαρσοβία «εγγυήσεις ασφαλείας» αντί να καταβάλει αποζημιώσεις. Το σενάριο αυτό βλέπει με θετικό πνεύμα και η πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza.



Φαίνεται πάντως ότι η διαφωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα σταθεί εμπόδιο στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπος της Προεδρίας, ο Πολωνός πρόεδρος προσκάλεσε τον Γερμανό ομόλογό του να επισκεφθεί τη Βαρσοβία και εκείνος αποδέχθηκε την πρόσκληση.



Πηγές: dpa, ARD, RND

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.