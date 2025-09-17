Σε απίστευτο παραλήρημα προχώρησε ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «στα επεκτατικά σχέδια της σιωνιστικής ισραηλινής κυβέρνησης περιλαμβάνεται και η Κύπρος», υποστηρίζοντας ότι από την ισραηλινή οπτική «η Κύπρος είναι μέρος της Γης της Επαγγελίας».

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, συνέδεσε μάλιστα την ισραηλινή πολιτική με «τους επεκτατικούς, ΕΟΚΑτζίδικους στόχους στο Νότο», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «δεν θέλει ειρήνη και σταθερότητα στην Κύπρο» και ότι επιδιώκει να αποδυναμώσει τον «τουρκικό λαό» του νησιού.

Συνεχίζοντας, ο ίδιος ανέφερε ότι «για το λόγο αυτό, παρακολουθούμε προσεκτικά και με ευαισθησία την πρόσφατη υποστήριξη που δόθηκε σε ορισμένες βάσεις στη ‘Νότια Κύπρο’ και τη μεταφορά κάποιου στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών στη ‘Νότια Κύπρο’. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτή η στρατιωτική μεταφορά στη ‘Νότια Κύπρο’ δεν είναι μια συνηθισμένη στρατιωτική μεταφορά».



Ολόκληρη η δήλωση του Kουρτουλμούς

Όπως γνωρίζετε, στα επεκτατικά σχέδια της σιωνιστικής ισραηλινής κυβέρνησης, όταν τα έθεσαν επί τάπητος, περιλαμβάνεται και η Κύπρος στους χάρτες τους. Η Κύπρος είναι επίσης μέρος της Γης της Επαγγελίας, από τη δική τους οπτική γωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουν ειρήνη και σταθερότητα στην Κύπρο. Δεν επιθυμούν ποτέ ο 'τουρκικός λαός' της Κύπρου να είναι ισχυρός και να έχει ηρεμία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούν να δημιουργήσουν κάθε είδους διχόνοια και προβλήματα στην περιοχή και να ευθυγραμμίσουν τους δικούς τους σιωνιστικούς στόχους με τους επεκτατικούς, ΕΟΚΑτζίδκους στόχους στο 'Νότο' μέσω διαφόρων μορφών υποστήριξης. Για το λόγο αυτό, παρακολουθούμε προσεκτικά και με ευαισθησία την πρόσφατη υποστήριξη που δόθηκε σε ορισμένες βάσεις στη ‘Νότια Κύπρο’ και τη μεταφορά κάποιου στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών στη ‘Νότια Κύπρο’. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτή η στρατιωτική μεταφορά στη ‘Νότια Κύπρο’ δεν είναι μια συνηθισμένη στρατιωτική μεταφορά.



Πηγή: skai.gr

