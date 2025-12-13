Η κυβέρνηση της Γερμανίας επέκρινε χθες Παρασκευή το Ισραήλ για την έγκριση που παρείχε για την κατασκευή περισσότερων από 760 νέων οικιστικών μονάδων σε τρεις οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά την κίνηση αυτή», δήλωσε χθες το βράδυ εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, εκτιμώντας ότι η ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων όχι μόνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο αλλά και εμποδίζει τη λύση των δύο κρατών.

Η λύση των δύο κρατών αφορά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ. Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και η παλαιστινιακή Χαμάς απορρίπτουν τη λύση αυτή.

Την Τετάρτη το Ισραήλ ενέκρινε την κατασκευή 764 οικιστικών μονάδων σε τρεις οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Παλαιστινιακή Αρχή να απαντά ότι η πολιτική αυτή έχει στόχο «να πυροδοτήσει (την ένταση) στην περιοχή».

Εξάλλου χθες Παρασκευή η Κνεσέτ αποφάσισε να προχωρήσει στη νομιμοποίηση 19 παράνομων εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Έποικοι δημιουργούν αυτούς τους μικρούς οικισμούς χωρίς την άδεια της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γερμανίας, το Ισραήλ ενέκρινε το 2025 την ανέγερση σχεδόν 30.000 νέων οικιστικών μονάδων, νέο αριθμό ρεκόρ.

«Η γερμανική κυβέρνηση ζητεί από την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την ανέγερση οικισμών», τόνιζε η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, σημειώνοντας ότι απορρίπτει έντονα τόσο την επίσημη όσο και τη ντε φάκτο προσάρτηση που γίνεται μέσω της επέκτασης των οικισμών και με άλλα μέσα.

Το 1967 το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου πλέον ζουν περισσότεροι από 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν τις περιοχές αυτές για το δικό τους κράτος.

Η γερμανική κυβέρνηση αναφέρεται στις περιοχές αυτές, όπως και στη Λωρίδα της Γάζας, ως «κατεχόμενες περιοχές» και δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή στα σύνορα που υπήρχαν πριν το 1967.

Οι οικισμοί στη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.