Το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο παγκοσμίως, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) θα ζητήσει μικρότερη χρηματοδότηση από τους δωρητές της το 2026, καθώς μειώνεται η διεθνής βοήθεια που παρέχουν οι χώρες παρά τα πρωτοφανή επίπεδα αναγκών.

Η IFRC ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ζητεί 3,4 δισεκ. ελβετικά φράγκα για το 2026, έναντι 3,8 δισεκ. ελβετικών φράγκων που είχε ζητήσει φέτος, προκειμένου να βοηθήσει όσους επηρεάζονται από συγκρούσεις αλλά και κρίσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.

Οι οργανώσεις αρωγής, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών του ΟΗΕ, αναγκάζονται να περιορίσουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους λόγω των μεγάλων περικοπών στη διεθνή βοήθεια που αποφάσισαν οι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και άλλες δυτικές χώρες, όπως η Γερμανία.

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται, οι προκλήσεις μεγαλώνουν και η χρηματοδότηση μειώνεται», δήλωσε ο Τζαγκάν Σαπαγκάιν, γενικός γραμματέας της IFRC.

Η IFRC θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σε τοπικές δράσεις, οι οποίες, όπως εξήγησε, θα φέρουν τις γνώσεις πιο κοντά στις κοινότητες που τις χρειάζονται.

Η IFRC σημείωσε ότι παραμένει το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο με 191 Εθνικές Εταιρείες, 17 εκατομμύρια εθελοντές και 289.000 τοπικά παραρτήματα.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο η IFRC είχε επισημάνει ότι θα πάψει να στηρίζει το πλοίο Ocean Viking, που διασώζει μετανάστες στην κεντρική Μεσόγειο και το οποίο έχει ναυλώσει η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Mediterranee, λόγω έλλειψης πόρων.

Εξάλλου η προστασία των εργαζομένων της, οι ζωές των οποίων αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερους κινδύνους, θα αποτελέσει προτεραιότητα για την IFRC το 2026, όπως τόνισε, εξηγώντας ότι 57 μέλη και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου έχουν σκοτωθεί τα δύο τελευταία χρόνια.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Μεταναστών, μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται σε δεκάδες περιοχές που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση, μεταξύ των οποίων το Σουδάν και η Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα ότι οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση θα δυσχεράνουν την ανθρωπιστική απάντηση.

Ακόμη και ο ΟΗΕ ανακοίνωσε, μέσω του επικεφαλής ανθρωπιστικών υπηρεσιών Τομ Φλέτσερ, ότι θα περιορίσει τις επιχειρήσεις του λόγω της μειούμενης χρηματοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

