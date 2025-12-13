Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τρεις Φιλιππινέζοι ψαράδες τραυματίστηκαν και δύο αλιευτικά σκάφη υπέστησαν «σημαντικές ζημιές» όταν σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής έριξαν νερό σε μια αμφισβητούμενη ύφαλο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σημειώνει το Reuters.

Η ακτοφυλακή της Μανίλα ανέφερε ότι σχεδόν δύο ντουζίνες Φιλιππινέζικα αλιευτικά σκάφη κοντά στον ύφαλο Sabina Shoal δέχθηκαν νερό από κανόνια και παρεμποδίστηκαν την Παρασκευή. Ένα μικρό σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής έκοψε επίσης τα αγκυροβόλια αρκετών φιλιππινέζικων σκαφών, θέτοντας σε κίνδυνο τα πληρώματά τους, ανέφερε.

«Η PCG καλεί την κινεζική ακτοφυλακή να τηρήσει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα συμπεριφοράς, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση της ζωής στη θάλασσα έναντι των προσχημάτων επιβολής του νόμου που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ψαράδων», ανέφερε η ακτοφυλακή της Μανίλα σε δήλωση.

Η κινεζική πρεσβεία στη Μανίλα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Την Παρασκευή, η κινεζική ακτοφυλακή δήλωσε ότι είχε απομακρύνει πολλά φιλιππινέζικα σκάφη και είχε λάβει «μέτρα ελέγχου».

Η δήλωση αυτή, σημείωσε ο εκπρόσωπος της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής Jay Tarriela το Σάββατο, ήταν μια παραδοχή παρανομίας.

«Παραδέχτηκαν αυτή την κακή πράξη στους απλούς Φιλιππινέζους ψαράδες», δήλωσε ο Tarriela.

Τα σκάφη της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων που αποστέλλονταν για να βοηθήσουν τους τραυματίες ψαράδες εμποδίστηκαν επίσης επανειλημμένα να φτάσουν στο Sabina Shoal.

«Παρά αυτές τις αντιεπαγγελματικές και παράνομες παρεμβάσεις, η PCG κατάφερε να φτάσει στους ψαράδες σήμερα το πρωί και να παράσχει άμεση ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες, καθώς και βασικά εφόδια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Sabina Shoal, το οποίο η Κίνα αποκαλεί Xianbin Reef και οι Φιλιππίνες Escoda Shoal, βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Φιλιππίνων, 150 χιλιόμετρα (95 μίλια) δυτικά της επαρχίας Παλάουαν.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, μια θαλάσσια οδό με ετήσιο εμπορικό όγκο άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι περιοχές που διεκδικεί εισχωρούν στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες του Μπρουνέι, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων και του Βιετνάμ.

Ένα διεθνές διαιτητικό δικαστήριο αποφάνθηκε το 2016 ότι οι εκτεταμένες διεκδικήσεις του Πεκίνου δεν έχουν βάση στο διεθνές δίκαιο, μια απόφαση που η Κίνα απορρίπτει.

