Νότια Κορέα: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Starbucks για τη καμπάνια «Tank Day» - Εκτεταμένο μποϊκοτάζ από τους νοτιοκορεάτες

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Starbucks Korea, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται έπειτα από μηνύσεις πολιτών για προσβολή της μνήμης των θυμάτων της στρατιωτικής δικτατορίας, εξαιτίας μιας διαφημιστικής καμπάνιας που προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις στη χώρα.

Η υπόθεση αφορά την προωθητική ενέργεια «Tank Day», η οποία λανσαρίστηκε τον Μάιο για την προώθηση συλλεκτικών επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών.

Ωστόσο, η ονομασία της καμπάνιας συνέπεσε χρονικά με την επέτειο της Εξέγερσης της Γκουανγκτζού το 1980, ενός γεγονότος που θεωρείται ορόσημο στον αγώνα της Νότιας Κορέας για τη δημοκρατία.

Η σύμπτωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί πολίτες θεώρησαν ότι ο όρος «Tank» (τανκ) παρέπεμπε στα στρατιωτικά τεθωρακισμένα άρματα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Μέσα σε λίγες ώρες ξέσπασε μαζικό μποϊκοτάζ εις βάρος της αλυσίδας καφέ, ενώ οργανώσεις πολιτών κατέθεσαν ποινικές μηνύσεις, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η καμπάνια συνιστά προσβολή της μνήμης των θυμάτων.

Η εξέγερση της Γκουανγκτζού εναντιόν της χούντας

Η Εξέγερση της Γκουανγκτζού, τον Μάιο του 1980, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο επώδυνες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Νότιας Κορέας.

Μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Τσουν Ντου-χουάν (Chun Doo-hwan), χιλιάδες φοιτητές και πολίτες βγήκαν στους δρόμους της πόλης Γκουανγκτζού ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον τερματισμό του στρατιωτικού καθεστώτος.

Η στρατιωτική κυβέρνηση απάντησε με βίαιη καταστολή, αναπτύσσοντας μονάδες του στρατού και τεθωρακισμένα οχήματα. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για περίπου 200 νεκρούς, όμως ιστορικοί και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι τα πραγματικά θύματα ήταν αρκετές εκατοντάδες.

Σήμερα, η επέτειος της 18ης Μαΐου αποτελεί ημέρα εθνικής μνήμης στη Νότια Κορέα και θεωρείται σχεδόν «ιερή» από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, καθώς συμβολίζει τον αγώνα της χώρας για τη μετάβαση στη δημοκρατία.

Η δεύτερη αμφιλεγόμενη αναφορά: το σύνθημα «Tak on the table»

Η αντιπαράθεση εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν διαπιστώθηκε ότι στο διαφημιστικό υλικό της καμπάνιας χρησιμοποιούνταν και η φράση «Tak on the table!», η οποία παρουσιαζόταν ως ηχομιμητική έκφραση, υποδηλώνοντας τον ήχο ενός αντικειμένου που ακουμπά πάνω σε τραπέζι.

Ωστόσο, για πολλούς Νοτιοκορεάτες η λέξη «tak» έχει έντονο ιστορικό συμβολισμό.



Η φράση παραπέμπει στην υπόθεση του Παρκ Τζονγκ-Τσεόλ (Park Jong-chul), του φοιτητή που πέθανε το 1987 κατά τη διάρκεια αστυνομικών βασανιστηρίων.

Τότε, αξιωματούχος της αστυνομίας είχε επιχειρήσει να συγκαλύψει τον θάνατό του δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο φοιτητής «πέθανε επειδή χτύπησε με ένα "tak" το τραπέζι κατά την ανάκριση».

Η εξήγηση αυτή θεωρήθηκε προκλητική και κατέρρευσε σύντομα, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο φοιτητής είχε βασανιστεί μέχρι θανάτου.



Η υπόθεση προκάλεσε τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους καταλύτες για τον εκδημοκρατισμό της χώρας το 1987.



Έτσι, η ταυτόχρονη χρήση των όρων «Tank» και «Tak» στην ίδια καμπάνια προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι παρέπεμπε έστω και άθελά της, σε δύο από τα πιο τραυματικά κεφάλαια της σύγχρονης κορεατικής ιστορίας.

Η αντίδραση της Starbucks Korea

Η Starbucks Korea απέσυρε άμεσα την καμπάνια και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι η σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα ήταν απολύτως ακούσια.

Η εταιρεία, η οποία λειτουργεί στη χώρα από τον όμιλο Shinsegae, ανακοίνωσε ότι διενήργησε εσωτερική έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι εργαζόμενοι που σχεδίασαν την προωθητική ενέργεια δεν είχαν αντιληφθεί τις ιστορικές αναφορές, ενώ ούτε η ανώτατη διοίκηση εντόπισε το πρόβλημα πριν από την κυκλοφορία της καμπάνιας.

Ως ένδειξη ανάληψης ευθύνης, τον Ιούνιο όλα τα καταστήματα Starbucks στη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστά για μισή ημέρα, ώστε οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας και τη σημασία των ιστορικών συμβολισμών στη δημόσια επικοινωνία.

Η Shinsegae χαρακτήρισε την υπόθεση αποτέλεσμα «ακατάλληλου μάρκετινγκ», αναγνωρίζοντας ότι η κρίση είχε σοβαρό αντίκτυπο στις πωλήσεις της Starbucks στη Νότια Κορέα, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες αγορές της αλυσίδας παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που ακολούθησαν, απομακρύνθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Πολιτικές διαστάσεις

Η υπόθεση έλαβε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, καθώς συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο για τις τοπικές εκλογές.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ (Lee Jae-myung), καταδίκασε δημόσια την καμπάνια, δηλώνοντας ότι «προσβάλλει τα θύματα και τον αιματηρό αγώνα του λαού της Γκουανγκτζού».

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα υπουργεία και οι δημόσιες υπηρεσίες θα απέχουν από την αγορά προϊόντων της Starbucks, μετατρέποντας ουσιαστικά την υπόθεση σε κυβερνητικό μποϊκοτάζ.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί το ζήτημα. Μάλιστα, ο αρχηγός της εμφανίστηκε δημοσίως κρατώντας ποτήρι Starbucks κατά τη διάρκεια ομιλίας του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση υπερέβη τα όρια της πολιτικής παρέμβασης.

Ένα απλό ποτήρι που έγινε πολιτικό σύμβολο

Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, τα ποτήρια της Starbucks απέκτησαν έναν απρόσμενο πολιτικό συμβολισμό.

Σε κύκλους της συντηρητικής και δεξιάς αντιπολίτευσης χρησιμοποιούνται πλέον ως ένδειξη αντίθεσης προς την κυβέρνηση του Λι Τζάε Μιούνγκ, ενώ έχουν εμφανιστεί σε πολιτικές συγκεντρώσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και διαδικτυακές μεταδόσεις υποστηρικτών της αντιπολίτευσης.

Έτσι, μια εμπορική καμπάνια που σχεδιάστηκε για την προώθηση συλλεκτικών ποτηριών εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές κρίσεις των τελευταίων ετών στη Νότια Κορέα, με ποινικές προεκτάσεις, πολιτική αντιπαράθεση και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την Starbucks στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

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