Η αστυνομία συνέλαβε στην Ολλανδία σήμερα δύο εφήβους στο πλαίσιο μιας έρευνας για τον θάνατο ενός άνδρα 60 ετών, που όπως φαίνεται υπήρξε θύμα επίθεσης έπειτα από έναν διαπληκτισμό για το χιόνι που πετούσαν.

Οι ομάδες διάσωσης, που έσπευσαν στο Σχιένταμ, κοντά στο Ρότερνταμ, δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν το θύμα, που έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο εφήβους, ηλικίας 16 και 17 ετών, με τη βοήθεια βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος και τους ανακρίνει προκειμένου να καθορίσει τον ενδεχόμενο ρόλο τους.

«Ένας διαπληκτισμός ξέσπασε έπειτα από ρίψεις χιονόμπαλων με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσουν χτυπήματα», ανέφερε η ολλανδική αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

«Η έρευνα συνεχίζεται για καθοριστεί τι ακριβώς συνέβη», προσέθεσε.

Όπως μεταδίδει το τοπικό ενημερωτικό μέσο Rijnmond, η αστυνομία πιστεύει πως οι νεαροί πετούσαν χιονόμπαλες σε αυτοκίνητα που περνούσαν.

Το θύμα τους έκανε παρατήρηση για το θέμα αυτό και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον, σύμφωνα με το Rijnmond.

Όπως ένα μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης, η Ολλανδία βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρές χιονοπτώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα να ντυθεί στα λευκά και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

