Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε χθες Δευτέρα «απαγωγή» τον χωρισμό από τις αμερικανικές αρχές κοριτσιού δυο ετών από τη μητέρα του κατά τη διάρκεια απέλασης μεταναστών, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) διαβεβαίωσε πως έλαβε το μέτρο για να «προστατεύσει» το παιδί από τους «εγκληματίες» γονείς.

Το Σάββατο, το DHS ανακοίνωσε πως ενήργησε για την «ασφάλεια» και την «ευημερία» του παιδιού και πρόσθεσε πως το κοριτσάκι ανατέθηκε σε ανάδοχη οικογένεια στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας πως οι γονείς είναι μέλη της διεθνούς συμμορίας Tren de Aragua, που ιδρύθηκε αρχικά στη Βενεζουέλα.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει ενώπιον όλου του κόσμου την απαγωγή από τις αμερικανικές αρχές της μικρής υπηκόου της που ονομάζεται Μαϊκέλις Αντονέλα Εσπινόσα Μπερνάλ και είναι ηλικίας δύο ετών», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το Καράκας απαίτησε την «άμεση» επιστροφή του μικρού κοριτσιού, να χρησιμοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί, «νομικοί, πολιτικοί, διπλωματικοί» και να αναλαμβάνονται «πολυμερείς» πρωτοβουλίες για να προστατεύεται η «ακεραιότητα» των οικογενειών.

Είναι «έγκλημα, με βάση οποιοδήποτε κριτήριο, το να παίρνεις ένα κορίτσι δυο ετών από μητέρα μετανάστρια απλά και μόνο επειδή είναι μετανάστρια και υπήκοος Βενεζουέλας», κατήγγειλε από την πλευρά του ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

Και «το να κατηγορείται χωρίς απόδειξη πως είναι μέλος συμμορίας και να χρησιμοποιείται αυτό ως δικαιολογία για να της κλέψουν το παιδί της είναι έγκλημα δυνάμει του οποιουδήποτε διεθνούς δικαίου», επέμεινε.

Το DHS δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες απελάθηκαν οι γονείς.

Οι αρχές της Βενεζουέλας λένε πως ο πατέρας, ο Μάικερ Εσπινόσα Εσκαλόνα, είναι ανάμεσα στους 250 και πλέον μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ και οδηγήθηκαν στη CECOT («κέντρο εγκλεισμού υπόπτων για τρομοκρατία»), φυλακή υψίστης ασφαλείας, αφού κατηγορήθηκαν από την Ουάσιγκτον πως ανήκουν στην Tren de Aragua.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας διατείνεται πως η μητέρα, η Γιορέλι Μπερνάλ Ινσιάρτε, «επέβλεπε τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών για διακίνηση ναρκωτικών και πορνεία», ενώ ο πατέρας, ο κ. Εσκαλόνα, φέρεται να είναι ηγετικό στέλεχος της συμμορίας που «επέβλεπε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές, εκβιάσεις, εμπορία σάρκας» και ήταν επίσης υπεύθυνος για «κέντρο βασανιστηρίων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

