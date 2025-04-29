Παιδί προκάλεσε ζημιές σε πίνακα του Αμερικανού καλλιτέχνη Mark Rothko, αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών, στο Μουσείο Boijmans Van Beuningen στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του μουσείου, εξετάζονται τα «επόμενα βήματα» για την αποκατάσταση του έργου Grey, Orange on Maroon, No. 8, ένα αφηρημένο έργο τέχνης που εκτιμάται ότι αξίζει έως και 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η ζημιά σημειώθηκε σε μια «στιγμή απροσεξίας», όπως ανέφερε το μουσείο στην ολλανδική εφημερίδα Algemeen Dagblad (AD). Μιλώντας στο BBC, εκπρόσωπος του μουσείου χαρακτήρισε τη ζημιά ως «επιφανειακή», προσθέτοντας: «Φαίνονται μικρές γρατζουνιές στη μη βερνικωμένη κάτω περιοχή του πίνακα».

Το έργο εκτίθετο στο Depot, τον προσβάσιμο αποθηκευτικό χώρο του μουσείου, στο πλαίσιο έκθεσης με αγαπημένα έργα του κοινού από τη συλλογή της γκαλερί.

Η Sophie McAloone, υπεύθυνη συντήρησης στην εταιρεία Fine Art Restoration Company, εξήγησε ότι πίνακες όπως ο συγκεκριμένος του Rothko είναι «ιδιαίτερα ευάλωτοι», καθώς αποτελούνται από σύγχρονα, πολύπλοκα υλικά και απουσιάζει η παραδοσιακή προστατευτική επίστρωση. Αυτό καθιστά ακόμη και τη μικρότερη φθορά εμφανή.

Ο Jonny Helm, υπεύθυνος μάρκετινγκ της εταιρείας συντήρησης Plowden & Smith, επισήμανε ότι το περιστατικό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και για βρετανικά ιδρύματα, όπως το V&A East και το Βρετανικό Μουσείο, που προσανατολίζονται στο να εκθέσουν ευρύτερα συλλογές τους που βρίσκονται σε αρχεία.

Η συντήρηση ενός πίνακα του Rothko θεωρείται δύσκολη, λόγω της πολύπλοκης μίξης χρωστικών, ρητινών και κόλλας που χρησιμοποιούσε. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο πίνακας είναι αβερνίκωτος σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένος στο περιβάλλον, καθιστώντας την αποκατάσταση ακόμη πιο απαιτητική.

Σύμφωνα με το BBC, οι συντηρητές πιθανότατα βρίσκονται στη διαδικασία τεκμηρίωσης της ζημιάς και διερεύνησης επιτυχημένων αποκαταστάσεων άλλων έργων του Rothko.

«Τα έργα του Rothko φαίνεται να έχουν κακή τύχη – δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για φθορά σε έργο του», σχολίασε ο Helm, υπενθυμίζοντας το περιστατικό του 2012, όταν το έργο Black on Maroon στο Tate Modern του Λονδίνου βανδαλίστηκε σκόπιμα από τον Wlodzimierz Umaniec, ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης. Η αποκατάσταση του πίνακα τότε κόστισε περίπου 200.000 λίρες και διήρκεσε 18 μήνες.

Αναφερόμενη στο θέμα της ασφάλισης, η Rachel Myrtle, επικεφαλής της Aon για ειδικές και καλές τέχνες, εξήγησε ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν συνήθως «όλους τους κινδύνους σωματικής απώλειας ή ζημιάς», ακόμα και από ατυχήματα παιδιών ή επισκεπτών, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Η ασφαλιστική εταιρεία ορίζει ειδικό εκτιμητή ζημιών για να ερευνήσει το περιστατικό, να αξιολογήσει τη ζημιά και να εξετάσει τις επιλογές συντήρησης.

Το μουσείο δεν σχολίασε προς το παρόν ποιος θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη φθορά στο έργο του 1960, το οποίο φέρεται να αποκτήθηκε τη δεκαετία του 1970. Αξίζει να σημειωθεί πως το Boijmans Van Beuningen έχει στο παρελθόν ζητήσει αποζημίωση από επισκέπτες που προκάλεσαν φθορές. Το 2011, ζήτησε από τουρίστα να καλύψει το κόστος αποκατάστασης του έργου Pindakaasvloer του Wim T. Schippers, όταν πάτησε κατά λάθος πάνω στη «φυστικοβούτυρη» επιφάνεια του έργου.

Το έργο του Rothko αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της «ζωγραφικής πεδίου χρώματος» (colour field painting), ένα είδος που χρησιμοποιεί μεγάλες ενιαίες επιφάνειες χρώματος σε καμβά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά καταστροφών που έχουν υποστεί έργα σύγχρονης τέχνης στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, καταστράφηκαν έργα του Andy Warhol σε γκαλερί στην πόλη Oisterwijk, ενώ άλλη υπόθεση αφορά δήμο που παραδέχτηκε πως κατά λάθος πέταξε 46 έργα τέχνης – μεταξύ αυτών και ένα πορτρέτο της πρώην βασίλισσας της Ολλανδίας από τον Warhol – κατά τη διάρκεια ανακαίνισης.

Τέλος, δεν είναι όλα τα μουσεία το ίδιο αυστηρά με φθορές που προκαλούνται από παιδιά. Το Μουσείο Hecht στο Ισραήλ, όταν 4χρονο αγόρι έσπασε κατά λάθος ένα βάζο 3.500 ετών, αντιμετώπισε το περιστατικό με κατανόηση και προσκάλεσε την οικογένεια σε επίσκεψη λίγο αργότερα.

Πηγή: skai.gr

