Αριζόνα: Τρομακτικό ατύχημα με ταχύπλοο που «απονηώνεται» με 320 χιλιόμετρα την ώρα

Τρομακτικό ατύχημα με ταχύπλοο που «απονηώθηκε» και συνετρίβη έχοντας αναπτύξει 200 με 210 μίλια (320 χιλιόμετρα) την ώρα είδε το φως της δημοσιότητας.

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν το ταχύπλοο να ξεκινάει κανονικά, αλλά λίγο μετά ο χειριστής του σκάφους, με δύο επιβαίνοντες, χάνει τον έλεγχο καθώς παίρνει ύψος, εκτοξεύεται στον αέρα και αναποδογυρίζει πριν συντριβεί στο νερό.

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν σε αυτό επιχειρούσαν να σπάσουν ένα ρεκόρ στη λίμνη Χαβάσου στην Αριζόνα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα και από το εσωτερικό του σκάφους καθώς εκτυλίσσονταν το περιστατικό. Το σκάφος συνετρίβη, αλλά το πλήρωμα είχε “άγιο”, καθώς δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά κάποια κατάγματα.

Μηχανικός του ταχύπλοου δήλωσε σε ΜΜΕ της Αριζόνα ότι ο χειριστής υπέστη κάταγμα κλείδας και θλάση στα πλευρά, ενώ ο συνεπιβάτης υπέστη κατάγματα στο γόνατο.

