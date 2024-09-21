Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο την ανησυχία του για τις «παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Βενεζουέλα χθες Παρασκευή, στην πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη των δυο ανδρών μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση.

Ο κ. Γκουτέρες «εξέφρασε ανησυχία για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για μετεκλογικές βιαιότητες και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «υπογράμμισε την ανάγκη να επιλύονται οι πολιτικές διαφορές με ειρηνικό τρόπο, μέσω διαλόγου, αυθεντικού και χωρίς αποκλεισμούς», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Ο Γενικός Γραμματέας «κατέγραψε τις θέσεις του προέδρου της Βενεζουέλας για την κατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος Μαδούρο, η επικράτηση του οποίου επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο την 22η Αυγούστου, ανακηρύχθηκε νικητής με το 52% των ψήφων από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE), που πάντως δεν δημοσιοποίησε τα πλήρη πρακτικά της καταμέτρησης από τα εκλογικά τμήματα, καταγγέλλοντας πως τα συστήματα πληροφορικής του υπέστησαν πειρατεία.

Η κυβερνοπειρατεία και τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν απάτη από την αντιπολίτευση, που έκανε λόγο περί ελιγμού της εξουσίας για να μην αποκαλυφθούν τα «πραγματικά» αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, που δημοσιοποίησε σε ειδικό ιστότοπο δικά της αποτελέσματα, από τους εκλογικούς της αντιπροσώπους, ο δικός της υποψήφιος, ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια —πλέον βρίσκεται στην Ισπανία, όπου του χορηγήθηκε άσυλο—, ήταν ο νικητής με «πάνω από το 60%» των ψήφων.

Χθες οι κυβερνήσεις επτά χωρών της ηπείρου, η Αργεντινή, ο Καναδάς, η Χιλή, ο Ισημερινός, η Γουατεμάλα, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη, ζήτησε από την Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις «σοβαρές παραβιάσεις» στη Βενεζουέλα, που κατ’ αυτές ενδέχεται να αποτελούν «εγκλήματα κατά τις ανθρωπότητας».

Οι επτά κυβερνήσεις ζήτησαν επίσης «αμερόληπτη επαλήθευση των αποτελεσμάτων των εκλογών» και την «άμεση απελευθέρωση των ανθρώπων που κρατούνται αυθαίρετα».

Στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά την ανακοίνωση της επανεκλογής του προέδρου Μαδούρο σκοτώθηκαν 27 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 192, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Άλλοι περίπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

