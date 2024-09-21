Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν σήμερα δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στον νομό Ισικάουα (κεντρικά) να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, εξαιτίας πλημμυρών έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Περίπου 30.000 κάτοικοι των πόλεων Ουατζίμα και Σούζου έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή, εξήγησαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Τρία ποτάμια που τη διαρρέουν υπερχείλισαν και πλημμύρες πλήττουν κοντινές κοινότητες, διευκρίνισε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε τον νομό Ισικάουα σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, προειδοποιώντας εναντίον «θανάσιμων» κινδύνων.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, διακρίνεται δρόμος που έχει βυθιστεί κάτω από τα νερά στην Ουατζίμα.

Η Ουατζίμα και η Σούζου είναι ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τα πιο σκληρά χτυπήματα από τον σεισμό 7,5 βαθμών της 1ης Ιανουαρίου στην κεντρική Ιαπωνία, που άφησε πίσω 236 νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές.

Terrible #flood due to heavy rain in Wajima City of #Ishikawa, #Japan 🇯🇵 (21.09.2024)

You can find out what is really happening on the planet by watching the forum "Global Crisis. Responsibility" pic.twitter.com/j8SkFkGu5J — Alex Terry (@AlexTerry17482) September 21, 2024

Η περιοχή προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από τη σεισμική δόνηση, που ισοπέδωσε κτίρια, διέλυσε δρόμους και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.

Τα επίπεδα των βροχοπτώσεων στην Ιαπωνία σπάνε ρεκόρ τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις στοιχίζουν ζωές.

Ειδικοί επισημαίνουν πως η κλιματική αλλαγή εντείνει τη συχνότητα, τη σφοδρότητα και την απρόβλεπτη φύση αυτών των φαινομένων.

