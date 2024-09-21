«Μπαρούτι» μυρίζει και πάλι στη Μέση Ανατολή καθώς αυτή την εβδομάδα υπήρξε δραματική κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ακολουθεί μια πιο αυστηρή προσέγγιση από ό,τι συνήθως, με τους ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ να κρατούν μια απόσταση φοβούμενοι ότι τα πράγματα χειροτερεύουν, όπως σχολιάζει το Associated Press.

Οι εκρήξεις των βομβητών και των ασυρμάτων αλλά και η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, απειλούν να πυροδοτήσουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των εχθρών του στη Μέση Ανατολή καταδικάζοντας μια και καλή τις ήδη παραπαίουσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση της Χαμάς στη Γάζα.

Παρά το γεγονός πως δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν απηύθυναν και πάλι έκκληση για ηρεμία μέσα στη βδομάδα, το Ισραήλ απλά δυναμίτισε την ήδη εκρηκτική κατάσταση. Η στάση αυτή ενισχύει την εντύπωση ότι η σκληροπυρηνική κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δίνει όλο και λιγότερη προσοχή στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του βασικού συμμάχου της, αν και εξαρτάται από τις ΗΠΑ για όπλα και στρατιωτική υποστήριξη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν με ελάφι στους προβολείς αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Brian Katulis, ανώτερος συνεργάτης για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στο think tank του Middle East Institute στην Ουάσιγκτον. «Όσον αφορά τα λόγια και τις πράξεις... δεν οδηγεί τα γεγονότα, αλλά αντιδρά στα γεγονότα».

Δεν υπήρξε καμία δημόσια αναγνωρισμένη επαφή των ΗΠΑ με τον Νετανιάχου από τότε που ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Amos Hochstein επισκέφθηκε το Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα για να προειδοποιήσει για την κλιμάκωση. Το πρώτο κύμα εκρήξεων με τους βομβητές - για το οποίο δεν ανέλαβε την ευθύνη το Ισραήλ - χτύπησε την επόμενη κι όλας μέρα.

Αλλά και οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ήταν σε τόσο ευαίσθητο σημείο που ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επισκέφθηκε μόνο την Αίγυπτο στο ταξίδι του στην Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα.

Ερωτηθείς ο Τζο Μπάιντεν εάν οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν ελπίδα για μια συμφωνία στη Γάζα - την οποία η κυβέρνηση αποκαλεί κρίσιμη για την ηρεμία της περιφερειακής σύγκρουσης - ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε την Παρασκευή ότι η ομάδα του πιέζει για αυτό.

«Αν έλεγα ποτέ ότι δεν ήταν ρεαλιστικό, θα μπορούσαμε κάλλιστα να φύγουμε», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους. «Πολλά πράγματα δε φαίνονται ρεαλιστικά μέχρι να τα ολοκληρώσουμε» ανέφερε.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν δημόσια τους μηχανισμούς κατά των μελών της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν την Τρίτη και την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 37 ανθρώπους και τραυματίζοντας χιλιάδες άλλους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, σε κάτι που οι αναλυτές πιστεύουν ότι ήταν μια εξαιρετικά εξελιγμένη επιχείρηση των Ισραηλινών. Ούτε αξιολόγησαν όμως την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Παρασκευή σε ένα πυκνοκατοικημένο τμήμα της Βηρυτού - το πιο θανατηφόρο τέτοιο χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου εδώ και χρόνια - που σκότωσε το δεύτερο σημαντικότερο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Όταν οι μεσολαβητές φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο σε μια συμφωνία για τη Γάζα, συχνά υπάρχει ένα «συμβάν, κάτι που κάνει τη διαδικασία πιο δύσκολη, που απειλεί να την επιβραδύνει, να τη σταματήσει, να την εκτροχιάσει», είπε ο Μπλίνκεν στην Αίγυπτο, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις επιθέσεις με τους βομβητές,

Πιθανότατα να υπάρξει επαφή υψηλού επιπέδου με τον Νετανιάχου όταν εκείνος θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη συγκέντρωση παγκόσμιων ηγετών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το ζήτημα στο Associated Press, ώστε να συζητήσουν τη στρατηγική της κυβέρνησης. Αλλά οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν επίσης ότι η κατάσταση έχει γίνει τόσο επισφαλής που το να κρατήσει κάποιος μια συγκεκριμένη στάση δημοσίως είτε επικριτικής προς το Ισραήλ είτε υποστηρικτική πιθανότατα θα έκανε περισσότερο κακό παρά καλό.

Στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ απέρριψε μια ερώτηση σχετικά με το εάν οι μήνες επισκέψεων της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Μέση Ανατολή χωρίς καμία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έκαναν τον Μπλίνκεν και άλλους αξιωματούχους να μοιάζουν με «έπιπλα» στις περιφερειακές πρωτεύουσες.

«Μέχρι στιγμής, καταφέραμε να αποτρέψουμε τη μετατροπή του σε περιφερειακό πόλεμο», είπε μόνο ο Μίλερ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς ότι έχουν παραιτηθεί είτε από την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Θα ήμασταν οι πρώτοι που θα αναγνωρίσουμε ... ότι δεν είμαστε πιο κοντά στο να το πετύχουμε από ό,τι ήμασταν πριν από μια εβδομάδα περίπου», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της εθνικής ασφάλειας Τζον Κίρμπι.

«Αλλά κανείς δεν τα παρατάει», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτο για να συντάξουν μια τελική πρόταση για τη Γάζα που θα την υποβάλουν στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

