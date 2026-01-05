Ουκρανία: Δυο άμαχοι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας

Επιδρομές της Ρωσίας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σκότωσαν δυο ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε ουσιαστικά όλη την ουκρανική επικράτεια.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, «ένας άνθρωπος πέθανε», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram, προσθέτοντας πως άλλοι δυο τραυματίστηκαν, ενώ οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε ιατρική εγκατάσταση.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές κατοικίες και «κρίσιμες υποδομές», καθώς και να σκοτωθεί άνδρας γεννημένος το 1951 στην κοινότητα Φάστιβ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μικόλα Καλάσνικ.

Εξ όσων είναι γνωστά, πρόκειται για τους πρώτους θανάτους στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της το 2026.

Eν τω μεταξύ, επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς, στην περιφέρεια Λίπετσκ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, διευκρίνισε ο κ. Αρταμόνοφ.

Στη Γέλετς βρίσκεται μεταξύ άλλων εργοστάσιο που παράγει μπαταρίες και συσσωρευτές για το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που η Ουκρανία είχε ήδη ανακοινώσει πως στοχοποίησε στο παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

