Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε πλήγμα κατά του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, το πλήγμα έπληξε πολυκατοικία στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε στην επιδρομή, η οποία φαίνεται να συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ.

Breaking | Israeli aircraft bombard a residential building in Al-Rimal neighborhood, west of Gaza City. pic.twitter.com/DTkmlSInEY — Quds News Network (@QudsNen) May 15, 2026

Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν δικαιολογήσει ανάλογα πλήγματα υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι αποτελούσαν ενεργή απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις» πως ο ηγέτης της Χαμάς Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα το πλήγμα, ωστόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσαν ότι έδωσαν εντολή στις IDF να εξοντώσουν τον αλ-Χαντάντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, ο Νετανιάχου και ο Κατς αποφάσισαν τις τελευταίες ημέρες να δώσουν το πράσινο φως για τη στοχοποίησή του, όταν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε εμπόδιο στις προσπάθειες για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσαν ότι έδωσαν εντολή για την εξόντωση του Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος ηγείται της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα και χαρακτηρίζεται από το Ισραήλ ως «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Όπως ανέφεραν, ο αλ-Χαντάντ ήταν «υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και την πρόκληση βλάβης σε χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες των IDF», ενώ κατηγόρησαν το στέλεχος της Χαμάς ότι κρατούσε ομήρους «σε βάρβαρη αιχμαλωσία», διηύθυνε επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων και αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία που προωθούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι IDF και η Shin Bet εφαρμόζουν πλήρως την κυβερνητική πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στις απειλές και προληπτικής εξουδετέρωσης των εχθρών μας», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

«Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους δολοφόνους που επιδιώκουν να αφαιρέσουν ζωές Ισραηλινών: αργά ή γρήγορα, το Ισραήλ θα σας εντοπίσει», καταλήγουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.