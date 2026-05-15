Βρετανία: Εγκρίθηκε η υποψηφιότητα Μπέρναμ εν μέσω σεναρίων αμφισβήτησης του Στάρμερ

Η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή (NEC) των Εργατικών ενέκρινε την Παρασκευή την υποψηφιότητα του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, για τις επικείμενες επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, εν μέσω σεναρίων περί ενδεχόμενης αμφισβήτησης της ηγεσίας του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε ότι η NEC «έδωσε σήμερα την άδεια στον Άντι Μπέρναμ να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την επικείμενη επαναληπτική εκλογή στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ».

Ο ίδιος ο Μπέρναμ επιβεβαίωσε την Πέμπτη την πρόθεσή του να διεκδικήσει την έδρα, δηλώνοντας ότι θέλει «να φέρει την αλλαγή που πετύχαμε στο Μείζον Μάντσεστερ σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε τον Μπέρναμ ως «την καλύτερη ευκαιρία των Εργατικών για νίκη» στις επαναληπτικές εκλογές.

Ο δρόμος για πιθανή αμφισβήτηση του Στάρμερ

Αυτή θα μπορούσε να είναι η οδός επιστροφής του Άντι Μπέρναμ στο βρετανικό κοινοβούλιο, κάτι που θα του επέτρεπε να διεκδικήσει ακόμη και την ηγεσία των Εργατικών απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο, απομένουν αρκετά βήματα μέχρι να φτάσει εκεί.

Αρχικά, θα πρέπει να επιλεγεί επίσημα ως υποψήφιος της τοπικής οργάνωσης ων Εργατικών. Ο νυν βουλευτής της περιφέρειας, Τζος Σάιμονς, ανακοίνωσε ήδη ότι αποχωρεί προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο για τον Μπέρναμ.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να κερδίσει την έδρα, κάτι που μόνο εύκολη υπόθεση δεν θεωρείται μετά τις απώλειες των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές.

Αν επιστρέψει τελικά στο κοινοβούλιο, τότε θα χρειαστεί τη στήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών, δηλαδή του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των 403 βουλευτών, προκειμένου να προκαλέσει εσωκομματική εκλογή ηγεσίας απέναντι στον Στάρμερ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.