«Βελόνα στα άχυρα»: Πώς έγινε η διάσωση του 2ου πιλότου στο Ιράν

Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις διέσωσαν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Το δεύτερο μέλος του πληρώματος, αξιωματικός οπλικών συστημάτων, τραυματίστηκε μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος την Παρασκευή, αλλά μπορούσε ακόμη να περπατήσει και απέφυγε τη σύλληψη στα βουνά για περισσότερο από μία ημέρα, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η κατάρριψη αποτέλεσε ένα εφιαλτικό σενάριο για τον αμερικανικό στρατό, καθώς και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έσπευσαν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο Αμερικανό αξιωματικό στο νοτιοδυτικό Ιράν. Και τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σε επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων εντός του Ιράν.

Αξιωματούχος δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη μονάδα καταδρομέων με ισχυρή αεροπορική κάλυψη, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν καταιγισμό βαρέων πυρών και ότι όλες οι δυνάμεις έχουν πλέον αποχωρήσει από το Ιράν.

Πώς έγινε η διάσωση

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο πιλότος του F-15 και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων κατάφεραν να επικοινωνήσουν μέσω των συστημάτων επικοινωνίας τους μετά την εκτίναξή τους την Παρασκευή.

Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους. Κατά τη διάρκεια εκείνης της επιχείρησης, το Ιράν έπληξε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Black Hawk, τραυματίζοντας μέλη του πληρώματος, όμως το ελικόπτερο κατάφερε να συνεχίσει την πτήση του.

Χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα για να εντοπιστεί και να διασωθεί ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι πριν τον εντοπισμό του αξιωματικού, η CIA ξεκίνησε μια επιχείρηση παραπλάνησης, διαδίδοντας εντός του Ιράν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις τον είχαν ήδη βρει και επιχειρούσαν χερσαία απεγκλωβισμό.

Στο μεταξύ, η CIA χρησιμοποίησε «μοναδικές δυνατότητες» για να τον εντοπίσει. «Ήταν η απόλυτη αναζήτηση 'βελόνας στα άχυρα', αλλά σε αυτή την περίπτωση επρόκειτο για μια γενναία αμερικανική ψυχή μέσα σε μια ορεινή σχισμή, αόρατη σε όλους εκτός από τις δυνατότητες της CIA» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η CIA μοιράστηκε την ακριβή τοποθεσία του με το Πεντάγωνο, τον αμερικανικό στρατό και τον Λευκό Οίκο, και ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε άμεση επιχείρηση διάσωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επίσης στείλει δυνάμεις στην περιοχή για να αποτρέψουν τη διάσωση, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ιρανικών δυνάμεων για να εμποδίσουν την προσέγγισή τους στην περιοχή, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τραμπ και ανώτερα μέλη της ομάδας του παρακολουθούσαν την επιχείρηση από το Situation Room του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη διάσωση μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ». Είπε ότι ο αξιωματικός, συνταγματάρχης, «υπέστη τραυματισμούς αλλά θα είναι μια χαρά».

«Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, ενώ τον καταδίωκαν οι εχθροί μας που πλησίαζαν όλο και περισσότερο κάθε ώρα», έγραψε ο Τραμπ.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις εδώ

Πηγή: skai.gr

