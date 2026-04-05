HAE: Επίθεση με πυραύλους και drones δέχεται η χώρα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν λόγο για επίθεση με πυραύλους και drones σήμερα, με το Ιράν να επισημαίνει ότι στοχοθετεί τη βιομηχανία αλουμινίου σε αυτήν τη χώρα του Κόλπου.

"Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ενεργοποιηθεί αντιδρώντας σε απειλή με πυραύλους και drones", ανακοίνωσε στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι "οι ήχοι που ακούγονται σε όλη τη χώρα οφείλονται στις εν εξελίξει επιχειρήσεις κατά αυτών των πυραύλων και drones".

Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Irna ο στρατός του Ιράν επεσήμανε ότι πλήττει τη βιομηχανία αλουμινίου των Εμιράτων καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους, κυρίως στο Κουβέιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

