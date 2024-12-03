Επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου που ερευνούσε την πανδημία covid-19 έδωσε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα την έκθεσή της, στην οποία εκτιμά ότι «η πιο εύλογη» εξήγηση για την προέλευσή της είναι ότι ο ιός διέρρευσε από εργαστήριο στην πόλη Ουχάν της Κίνας.

Το ζήτημα της προέλευσης της πανδημίας – αν οφείλεται δηλαδή στη μετάδοση του ιού από ζώο σε άνθρωπο ή αν διέρρευσε από εργαστήριο—έχει λάβει εδώ και χρόνια γεωπολιτική χροιά στις ΗΠΑ, με φόντο την αυξανόμενη αντιπαλότητα με την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επανεξελέγη στην προεδρία των ΗΠΑ, έχει δηλώσει επανειλημμένα, χωρίς αποδείξεις, ότι ο ιός διέρρευσε από κινεζικό εργαστήριο, κάτι που διαψεύδει το Πεκίνο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν αναφέρει σε έκθεσή τους τον Ιούνιο του 2023 ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η covid-19 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα.

Η υποεπιτροπή για την πανδημία του κορωνοϊού δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχαν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Έπειτα από δύο χρόνια ερευνών, 38 καταθέσεις και συνεντεύξεις αλλά και 25 ακροάσεις, η επιτροπή συνέταξε έκθεση περισσότερων από 500 σελίδων.

«Η εργασία αυτή θα βοηθήσει τις ΗΠΑ και τον κόσμο να προβλέψουν την επόμενη πανδημία, να προετοιμαστούν για αυτή, να μας προστατεύσουν και, ας ελπίσουμε, να την προλάβουν», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής και ποδολόγος στο επάγγελμα Μπραντ Γουένστραπ.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι μέλη της επιτροπής συμφώνησαν σε πολλά θέματα, κυρίως στο γεγονός ότι «το ενδεχόμενο η covid-19 να οφείλεται σε ατύχημα σε εργαστήριο ή σε (επιστημονικές) έρευνες δεν είναι θεωρία συνωμοσίας».

Για να στηρίξουν την άποψή τους οι Αμερικάνοι βουλευτές ανέφεραν πέντε λόγους, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι «ο ιός έχει βιολογικά χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζονται στη φύση».

Το Πεκίνο επέκρινε τα συμπεράσματα της έρευνας, εκτιμώντας ότι δεν έχει «καμία αξιοπιστία» και κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι εκμεταλλεύεται την πανδημία για «πολιτικούς ελιγμούς».

«Το επιστημονικό συμπέρασμα (..) της κοινής ομάδας ειδικών της Κίνας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (…) είναι πως η διαρροή από εργαστήριο είναι εξαιρετικά απίθανη», δήλωσε ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής απόδειξης, η αυτοαποκαλούμενη αμερικανική έκθεση κατασκεύασε τα βασικά της συμπεράσματα, συκοφάντησε την Κίνα» και «παρουσίασε ψευδείς αποδείξεις», πρόσθεσε.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την εμφάνισή της, η διεθνής επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντοπίσει με βεβαιότητα την προέλευση της covid-19.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο στο επιστημονικό περιοδικό Cell παρουσίασε στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεση της μετάδοσης του ιού σε άνθρωπο από μολυσμένα ζώα τα οποία υπήρχαν σε αγορά της Ουχάν το 2019.

Με περισσότερο από 1,1 εκατ. νεκρούς οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα που επλήγη περισσότερο από την πανδημία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

