Οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να μην ανανεώσουν την άδεια εργασίας πέντε Τούρκων ιμάμηδων, οι οποίοι κινδυνεύουν να απελαθούν από τη χώρα.

Σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο "Belga", oι άδειες εργασίας των πέντε Ιμάμηδων δεν έχουν ανανεωθεί ως αποτέλεσμα μιας νέας νομοθεσίας που πέρασε την 1η Μαΐου η κυβέρνηση της Φλάνδρας (στο βόρειο ολλανδόφωνο τμήμα του Βελγίου). Η νομοθεσία αυτή που έχει ως στόχο τον περιορισμό της ξένης επιρροής, απαγορεύει στους οικονομικούς μετανάστες να χρηματοδοτούνται από ξένες κυβερνήσεις.

Οι ιμάμηδες, που εργάζονταν σε τζαμιά στην Αμβέρσα, στο Σεντ Νίκολας, στη Γάνδη, στο Ντιστ και στο Lommel, εργάζονταν για το τουρκικό δίκτυο «Diyanet» που είναι η κύρια θρησκευτική μουσουλμανική αρχή της Τουρκίας. Οι τουρκικές αρχές υπέβαλαν τις αιτήσεις για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους στις 5 Σεπτεμβρίου, αλλά απορρίφθηκαν μετά από έλεγχο της φλαμανδικής κυβέρνησης που έδειξε ότι οι ιμάμηδες λάμβαναν χρηματοδότηση από το τουρκικό κράτος.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της φλαμανδικής κυβέρνησης, η Ζουχάλ Ντεμίρ, με ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι ιμάμηδες θεωρούνται «υπάλληλοι ξένου κράτους», κάτι το οποίο απαγορεύει η νέα νομοθεσία στη Φλάνδρα. «Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το δίκτυο "Diyanet" από το αυταρχικό καθεστώς του Ερντογάν που επικρατεί στην 'Αγκυρα», τονίζει η υπουργός του εθνικιστικού φλαμανδικού κόμματος N-VA. "Πρόκειται για χρηματοδότηση από μια ξένη κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια", συνεχίζει η υπουργός, τονίζοντας την ανάγκη οι αρχές να δράσουν γρήγορα και αυστηρά.

Οι ιμάμηδες έχουν πλέον τρεις μήνες για να βρουν νέο εργοδότη που δεν θα είναι η τουρκική κυβέρνηση. Εάν δεν το κάνουν, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης του Βελγίου μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει από τη χώρα. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια άδεια εργασίας που έχει λήξει οδηγεί αυτόματα σε ανάκληση της άδειας διαμονής. Οι ιμάμηδες έχουν, επίσης, δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός 60 ημερών.

Μέχρι στιγμής το 2024 έχουν εγκριθεί τα δύο τρίτα των αιτήσεων για ανανέωση αδειών εργασίας σε «αναγνωρισμένους» θρησκευτικούς ηγέτες.

