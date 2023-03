Βέλγιο: Η ΕΕ καταδικάζει την κράτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου Ιβάν Γκερσκόβιτς στη Ρωσία

«Η ΕΕ καταδικάζει την κράτηση του Ιβάν Γκερσκόβιτς, δημοσιογράφου και πολίτη των ΗΠΑ, στη Ρωσία» τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. Υπογραμμίζει ότι «πρέπει να επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και αξίζουν προστασία».

«Οι ρωσικές αρχές επιδεικνύουν για άλλη μια φορά τη συστηματική τους περιφρόνηση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης» καταλήγει ο κ. Μπορέλ.

Russia’s Federal Security Service, the FSB, said Thursday that it had detained a Wall Street Journal reporter, Evan Gershkovich, a U.S. citizen assigned to the newspaper’s Moscow bureau, and had opened an “espionage” case against him.https://t.co/Mx8gTsYbSm