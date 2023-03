Ποιος είναι ο «κατάσκοπος» της Wall Street Journal που συνέλαβαν οι Ρώσοι - «Βαθιά ανησυχία» για την ασφάλεια του Ίβαν Γκερσκόβιτς

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τον ανταποκριτή της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, Ίβαν Γκερσκόβιτς, για κατασκοπεία προς όφελος της Ουάσιγκτον. Ο δημοσιογράφος που αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών, κρίθηκε νωρίτερα σήμερα, προφυλακιστέος για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο 32χρονος έγκριτος δημοσιογράφος συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων και κατηγορείται από τις ρωσικές αρχές ότι είχε επιφορτιστεί «από την αμερικανική πλευρά» με τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με «τις δραστηριότητες μιας επιχειρήσης του στρατιωτικοαμυντικού συμπλέγματος».

Ωστόσο η FSB δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

