Στόλισαν στον Λευκό Οίκο – Δείτε φωτογραφίες 

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στα δωμάτια και τους διαδρόμους – εκτός από τα έλατα – έχει βασικό στοιχείο της τα πορτραίτα του προέδρου Τραμπ

Χριστουγεννα στον Λευκο Οίκο

Καθώς το ημερολόγιο έδειξε Δεκέμβριο, χθες Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τις γιορτές. 

Το προσωπικό άρχισε να στολίζει το κτίριο και η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στα δωμάτια και τους διαδρόμους – εκτός από τα έλατα – έχει βασικό στοιχείο της τα πορτραίτα του προέδρου Τραμπ. 

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες:

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο

Η Μελάνια Τραμπ άφησε τη δύσκολη δουλειά στους διακοσμητές και το προσωπικό του Λευκού Οίκου και η ίδια, μαζί με την κα Αντιπροέδρου Ούσα Βανς, παρευρέθηκαν σε γιορτή στην αεροπορική Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, φτιάχνοντας πακέτα και δώρα για τις οικογένειες των σταρτιωτικών. 
 

Πηγή: skai.gr

