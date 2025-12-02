Στόλισαν στον Λευκό Οίκο – Δείτε φωτογραφίες 

Καθώς το ημερολόγιο έδειξε Δεκέμβριο, χθες Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τις γιορτές.
Το προσωπικό άρχισε να στολίζει το κτίριο και η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στα δωμάτια και τους διαδρόμους – εκτός από τα έλατα – έχει βασικό στοιχείο της τα πορτραίτα του προέδρου Τραμπ.
Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες:
Η Μελάνια Τραμπ άφησε τη δύσκολη δουλειά στους διακοσμητές και το προσωπικό του Λευκού Οίκου και η ίδια, μαζί με την κα Αντιπροέδρου Ούσα Βανς, παρευρέθηκαν σε γιορτή στην αεροπορική Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, φτιάχνοντας πακέτα και δώρα για τις οικογένειες των σταρτιωτικών.
