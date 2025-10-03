Συναγερμός σήμανε (και) στο Βέλγιο αργά τη νύχτα της Πέμπτης όταν εντοπίστηκαν 15 drones πάνω από βελγικό στρατιωτικό έδαφος κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Αξιωματούχοι άμυνας του Βελγίου ξεκίνησαν έρευνα μετά την παρατήρηση των 15 drones που πέταξαν πάνω από τη στρατιωτική βάση Έλσενμπορν, κοντά στα γερμανικά σύνορα, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ανέφεραν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον βελγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT NWS, το γραφείο του υπουργού Άμυνας Θίο Φράνκεν επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει ξεκινήσει έρευνα.

Ο ειδικός σε θέματα άμυνας Γενς Φράνσεν δήλωσε ότι τα drones εντοπίστηκαν αρχικά γύρω στη 1:45 π.μ. από την τοπική αστυνομία στη γερμανική πόλη Ντούρεν.

«Πέρασαν πάνω από τη στρατιωτική μας βάση Έλσενμπορν και εισήλθαν στον γερμανικό εναέριο χώρο. Η Γερμανία ανέφερε αυτό στο Υπουργείο Άμυνας χθες το βράδυ, μου λένε πηγές, αλλά αυτή η πληροφορία προφανώς δεν διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Άμυνας», ανέφερε ο Φράνσεν, σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Πρόσθεσε ότι ένα βελγικό δοκιμαστικό αεροσκάφος που αναπτύχθηκε στην περιοχή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των drones παρατήρησε επίσης τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η πηγή και οι χειριστές των drones παραμένουν άγνωστοι. Ο Φράνσεν περιέγραψε την υπόθεση ως «ένα πολύ παράξενο περιστατικό», σημειώνοντας ότι υπάρχει μικρή στρατηγική σημασία στο Έλσενμπορν σε σύγκριση με την αεροπορική βάση Μπρόγκελ, η οποία φιλοξενεί πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ.

«Όσο η προέλευση, ή το ποιος έλεγχε τα drones, είναι ασαφές, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό, φυσικά, καταδεικνύει την ανάγκη για σύγχρονα συστήματα που μπορούν να ανιχνεύσουν, να παρακολουθήσουν και να αναγνωρίσουν αυτά τα είδη μικρών drones», είπε.

Το βελγικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

