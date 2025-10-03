Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εκμεταλλεύεται το κλείσιμο της κυβέρνησης ως «άνευ προηγουμένου ευκαιρία» για να εδραιώσει τον έλεγχο στο Οβάλ Γραφείο, επιταχύνοντας την τάση προς την ανεξέλεγκτη εξουσία, σημειώνει το Axios.

Πολλοί Δημοκρατικοί θεωρούν το shutdown ως ένα αναγκαίο κακό για να σταματήσουν -ή τουλάχιστον να επιβραδύνουν- την καταπάτηση των δημοκρατικών κανόνων και των ανεξάρτητων θεσμών από τον Τραμπ.

Μέχρι στιγμής όμως, η αντιπαράθεση φαίνεται να ενθαρρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ευκαιρία για απολύσεις

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε την Πέμπτη με τον επικεφαλής του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βοτ, για να συζητήσουν ποιες «δημοκρατικές υπηρεσίες» θα πρέπει να υποστούν περικοπές, παρουσιάζοντας το κλείσιμο ως μια ευκαιρία να μειώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό που ο Τραμπ θεωρεί από καιρό εχθρικό.

Προκαλώντας τους Δημοκρατικούς, ο Τραμπ αναφέρθηκε με υπερηφάνεια στο ρόλο του Βοτ στο Project 2025 -το ακροδεξιό σχέδιο για την επέκταση της εκτελεστικής εξουσίας που ο Τραμπ αποκήρυξε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αφού μετατράπηκε σε πολιτικό βάρος.

Για τον Βοτ, το κλείσιμο της κυβέρνησης προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία: μια ζωντανή δοκιμή των θεωριών που τελειοποιεί εδώ και χρόνια, σχετικά με τον τρόπο αποδυνάμωσης του Κογκρέσου, εκκαθάρισης της γραφειοκρατίας και συγκέντρωσης της εξουσίας στην προεδρία.

Ήδη, ο Βοτ έχει ανακοινώσει τη διακοπή χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έργα καθαρής ενέργειας σε 16 πολιτείες, οι οποίες ψήφισαν όλες υπέρ της Kάμαλα Χάρις το 2024 και έχουν γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Έχει επίσης παγώσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα υποδομής της πόλης της Νέας Υόρκης, μια επίθεση εναντίον του ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και του ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις.

Οι νομικές αμφισβητήσεις είναι αναπόφευκτες: το Κογκρέσο ελέγχει την εξουσία του προϋπολογισμού και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι τα σχέδια του Βοτ για μαζικές απολύσεις κατά τη διάρκεια του shutdown ενδέχεται να παραβιάζουν τον νόμο περί πιστώσεων.

Οι πρόσφατες κινήσεις του Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί κατά πάντων, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ανεξέλεγκτη εξουσία.

Σε μια άνευ προηγουμένου κομματική ομιλία αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είπε σε περισσότερους από 800 στρατηγούς και ναυάρχους να προετοιμαστούν για έναν «πόλεμο» εναντίον εγχώριων «εχθρών», προτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τις πόλεις της Αμερικής ως «πεδία εκπαίδευσης».

Επιπλέον, η κυβέρνηση ζητά από τα πανεπιστήμια να υπογράψουν μια «συμφωνία» 10 σημείων που θα παρέχει προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, εάν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμφωνήσουν να παγώσουν τα δίδακτρα, να εφαρμόσουν αυστηρούς ορισμούς του φύλου και να περιορίσουν τους διεθνείς φοιτητές.

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες μετά την δημόσια πίεση που άσκησε ο Τραμπ στην γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να απαγγείλει κατηγορίες στους πολιτικούς του εχθρούς, το υπουργείο Δικαιοσύνης απαγγέλλει κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ. Άλλοι εχθροί του Τραμπ, όπως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, βρίσκονται υπό έρευνα.

Ο Τραμπ έχει επίσης παροτρύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει το Open Society Foundations του μεγάλου δωρητή των Δημοκρατικών Τζορτζ Σόρος, στο πλαίσιο της καταστολής των φιλελεύθερων ομάδων μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Τραμπ απαίτησε την περασμένη εβδομάδα από τη Microsoft να απολύσει την επικεφαλής των διεθνών υποθέσεών της, Λίζα Μόνακο, επειδή είχε υπηρετήσει στην κυβέρνηση Μπάιντεν -μια υπενθύμιση ότι ακόμη και οι επιχειρηματικοί κολοσσοί δεν είναι απρόσβλητοι από πολιτικά αντίποινα. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως καλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel να παραιτηθεί λόγω φερόμενων δεσμών με την Κίνα, αλλά έκανε πίσω μετά την απόκτηση από την αμερικανική κυβέρνηση μεριδίου 10% στην εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών.

Εκτός από όλα τα παραπάνω, αρκετές κυβερνητικές ιστοσελίδες κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ή την «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Το συμπέρασμα; Με ή χωρίς κλείσιμο της κυβέρνησης, ο Τραμπ εξαλείφει μεθοδικά την ανεξαρτησία των θεσμών που κάποτε έλεγχαν την εκτελεστική εξουσία.

