Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι έπληξε «στρατιωτική τοποθεσία» όπου βρισκόταν μια αποθήκη όπλων στη βορειοδυτική Συρία, ενώ το συριακό πρακτορείο ειδήσεων και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφεραν έκρηξη κοντά στο λιμάνι της Ταρτούς.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως «πριν λίγο έπληξε μια στρατιωτική τοποθεσία όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα όπλα που ανήκαν στο πρώην συριακό καθεστώς στην περιοχή Καρντάχα της Συρίας».

Το Συριακό Παρατηρητήριο έκανε λόγο για έκρηξη σε στρατιωτική βάση κοντά στο λιμάνι Ταρτούς αφού ένα αεροπλάνο «πιθανώς ισραηλινό» πέταξε πάνω από την περιοχή.

Το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA τόνισε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν την περιοχή Ταρτούς στη δυτική Συρία.

«Αεροπορικές επιδρομές από ισραηλινά αεροπλάνα στην περιοχή της Ταρτούς», ανέφερε το SANA, χωρίς να αναφέρει άμεσα θύματα, διευκρινίζοντας ότι «η πολιτική προστασία και εξειδικευμένες ομάδες εργάζονται για να επιβεβαιώσουν ποιοι ήταν οι στόχοι» που επλήγησαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

