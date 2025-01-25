Βατικανό: Ο πάπας Φραγκίσκος επαναλαμβάνει την έκκλησή του για κοινό εορτασμό του Πάσχα

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε, σήμερα Σάββατο, στις προσπάθειες με στόχο τον καθορισμό κοινής ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα, για Καθολικούς και Ορθόδοξους.

«Κατά θεόσταλτο τρόπο, το Πάσχα θα γιορταστεί φέτος την ίδια ημέρα, με το Γρηγοριανό και το Ιουλιανό ημερολόγιο, όπως είναι το σωστό για αυτήν την οικουμενική επέτειο», σημείωσε, αναφερόμενος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας που διεξήχθη ακριβώς πριν από 1700 χρόνια.

«Ο φετινός, κοινός εορτασμός της Ανάστασης ας λειτουργήσει ως έκκληση προς όλους τους Χριστιανούς, ώστε να γίνει καθοριστικό βήμα, σε ό,τι αφορά μια κοινή ημερομηνία για το Πάσχα», τόνισε ο Φραγκίσκος, κατά τον καθολικό εσπερινό της εβδομάδας αφιερωμένης στην ενότητα των Χριστιανών.

Στην τελετή, στη βασιλική εκκλησία του Αγίου Παύλου της Αιώνιας Πόλης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο μητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος. Ο Αγιος Πατέρας των Καθολικών, σε εκτός κειμένου αναφορά του, πρόσθεσε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ημερομηνίες που μπορεί να προταθούν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, για να ευοδωθεί η σημαντικότατη αυτή προσπάθεια.

Αναφερόμενος στους εορτασμούς για τα χίλια επτακόσια χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας (στους οποίους πρόκειται να συναντηθούν, την Άνοιξη στη Μικρά Ασία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο ποντίφικας) ο Πάπας υπογράμμισε:

«Η Α' Σύνοδος της Νίκαιας δραστηριοποιήθηκε υπέρ της διατήρησης της ενότητας των Χριστιανών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση». Πρόσθεσε, δε, ότι ο πολυτιμότατος καρπός της ήταν το «Πιστεύω». «Πρόκειται για μαρτυρία κοινής πίστεως, η οποία ξεπερνά όλους τους διχασμούς που, ανά τους αιώνες, τραυμάτισαν το Σώμα του Ιησού», είπε χαρακτηριστικά ο Φραγκίσκος.

«Η επέτειος της Α' Συνόδου της Νίκαιας αντιπροσωπεύει, κατά συνέπεια, ένα έτος χάριτος, μια ευκαιρία για όλους τους Χριστιανούς που απαγγέλλουν το ίδιο Πιστεύω και πιστεύουν στον ίδιο Θεό: ας ανακαλύψουμε τις κοινές ρίζες της πίστης, ας διαφυλάξουμε την ενότητα!», τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο Αργεντινός ποντίφικας, τέλος, αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στη μορφή του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα, χαρακτηρίζοντάς τον «σκαπανέα του οικουμενικού διαλόγου» και υπενθυμίζοντας την παρότρυνσή τους, προς όλους τους Χριστιανούς, «να προσεύχονται, να βαδίζουν και να εργάζονται μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

