Η πρώτη γυναίκα υπουργός στην ιστορία του καθολικού παπικού κράτους, έγινε πραγματικότητα καθώς o ποντίφικας διόρισε την 59χρονη μοναχή Σιμόνα Μπραμπίλα σε νευραλγικό πόστο του Βατικανού.
Η 59χρονη που τοποθετήθηκε στα ινστιτούτα διεύθυνσης αποστολικής ζωής στο παρελθόν είχε εργαστεί ως νοσοκόμα και ιεραπόστολος στη Μοζαμβίκη ενώ έχει διδακτορικό στην ψυχολογία.
Η καθολική εκκλησία διαφωνούσε εδώ και καιρό για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση του κράτους του Βατικανού.
Ωστόσο ο διορισμός της Μπραμπίλα είναι το πρώτο βήμα ώστε οι γυναίκες να αρχίσουν να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.