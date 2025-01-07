Η πρώτη γυναίκα υπουργός στην ιστορία του καθολικού παπικού κράτους, έγινε πραγματικότητα καθώς o ποντίφικας διόρισε την 59χρονη μοναχή Σιμόνα Μπραμπίλα σε νευραλγικό πόστο του Βατικανού.

Η 59χρονη που τοποθετήθηκε στα ινστιτούτα διεύθυνσης αποστολικής ζωής στο παρελθόν είχε εργαστεί ως νοσοκόμα και ιεραπόστολος στη Μοζαμβίκη ενώ έχει διδακτορικό στην ψυχολογία.

Η καθολική εκκλησία διαφωνούσε εδώ και καιρό για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση του κράτους του Βατικανού.

Ωστόσο ο διορισμός της Μπραμπίλα είναι το πρώτο βήμα ώστε οι γυναίκες να αρχίσουν να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.