Ιστορικό γεγονός για το Βατικανό: Ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε την πρώτη γυναίκα υπουργό

Η 59χρονη που τοποθετήθηκε στα ινστιτούτα διεύθυνσης αποστολικής ζωής στο παρελθόν είχε εργαστεί ως νοσοκόμα και ιεραπόστολος στη Μοζαμβίκη 

Πάπας

Η πρώτη γυναίκα υπουργός στην ιστορία του καθολικού παπικού κράτους, έγινε πραγματικότητα καθώς o ποντίφικας διόρισε την 59χρονη μοναχή Σιμόνα Μπραμπίλα σε νευραλγικό πόστο του Βατικανού.

Η 59χρονη που τοποθετήθηκε στα ινστιτούτα διεύθυνσης αποστολικής ζωής στο παρελθόν είχε εργαστεί ως νοσοκόμα και ιεραπόστολος στη Μοζαμβίκη ενώ έχει διδακτορικό στην ψυχολογία.

Η καθολική εκκλησία διαφωνούσε εδώ και καιρό για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση του κράτους του Βατικανού.

Ωστόσο ο διορισμός της Μπραμπίλα είναι το πρώτο βήμα ώστε οι γυναίκες να αρχίσουν να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους. 

