Το Βατικανό εκπληρώνει μια από τις τελευταίες επιθυμίες του Πάπα Φραγκίσκου για τη Γάζα

Ένα από τα Pope-Mobile του Πάπα Φραγκίσκου, αναμένεται να μετατραπεί σε κινητή κλινική υγείας για τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, εκπληρώνοντας μια από τις τελευταίες του επιθυμίες του, όπως ανέφερε την Κυριακή το επίσημο μέσο ενημέρωσης του Βατικανού.

Το όχημα, που χρησιμοποιήθηκε από τον εκλιπόντα ποντίφικα κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους το 2014, εξοπλίζεται με διαγνωστικό ιατρικό εξοπλισμό για να βοηθήσει νέους ασθενείς στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι υπηρεσίες υγείας έχουν πληγεί από την ισραηλινή εισβολή.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα, εμπιστεύτηκε την πρωτοβουλία αυτή στην καθολική οργάνωση βοήθειας Caritas Jerusalem μήνες πριν από τον θάνατό του, ανέφερε το Vatican News.

«Πρόκειται για μια συγκεκριμένη, σωτήρια παρέμβαση σε μια εποχή που το σύστημα υγείας στη Γάζα έχει σχεδόν καταρρεύσει», δήλωσε στο Vatican News ο Peter Brune, Γενικός Γραμματέας της Caritas Sweden, η οποία υποστηρίζει το έργο.

Η κινητή μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με γρήγορα τεστ λοιμώξεων, εμβόλια, διαγνωστικά εργαλεία και κιτ ραμμάτων, και θα στελεχώνεται από ιατρικό προσωπικό. Η Caritas σχεδιάζει να αναπτύξει την κλινική σε κοινότητες χωρίς πρόσβαση σε λειτουργικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, μόλις καταστεί εφικτή η ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

«Δεν είναι απλώς ένα όχημα», πρόσθεσε ο Brune. «Είναι ένα μήνυμα ότι ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει τα παιδιά στη Γάζα».

Η Γάζα έχει μια μικρή χριστιανική κοινότητα και το Βατικανό έχει δηλώσει ότι ο Φραγκίσκος συνήθιζε να τηλεφωνεί στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα σχεδόν καθημερινά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο Φραγκίσκος είχε πολλά Pope-Mobile, αλλά το συγκεκριμένο χρησιμοποιήθηκε στην επίσκεψή του, το 2014 στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη και παρέμεινε στην περιοχή μετά την επιστροφή του στο Βατικανό.

Υπενθυμίζεται ότι το κονκλάβιο για την εκλογή νέου Πάπα ξεκινά στις 7 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

