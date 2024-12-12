Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν πριν λίγη ώρα να εντάξουν τις δύο χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν.

Το κοινό ταξίδι της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας προς την ένταξη στην Zώνη Σένγκεν έφτασε στο τέλος του το πρωί της Πέμπτης, καθώς οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ άναψαν το πράσινο φως ύστερα από μακροχρόνιες προσπάθειες.

Η απόφαση ήρθε μετά την άρση του βέτο της Αυστρίας η οποία είχε αρχικά αντιταχθεί στην ένταξή τους επειδή θεωρούσε ότι έπρεπε να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση. Η Βιέννη εναντιώθηκε το 2022 στην ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ζώνη Σένγκεν, για να αποδεχθεί τελικά τον περασμένο Μάρτιο την μερική τους ένταξη που περιοριζόταν στα αεροδρόμια και τα λιμάνια, ενώ οδικός χάρτης προέβλεπε την επέκταση του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Η άρση των συνοριακών ελέγχων στα χερσαία σύνορα των χωρών αυτών αποτελεί «ιστορική στιγμή», δήλωσε ο Σαντόρ Πίντερ, υπουργός Εσωτερικών της Ουγγαρίας που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους Βουκουρέστι και Σόφια χαιρέτισαν «μία ιστορική απόφαση».

Η ζώνη Σένγκεν δημιουργήθηκε το 1985 και πλέον περιλαμβάνει τα 25 από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και τις γειτονικές τους χώρες, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν την επί της αρχής δυνατότητα να κυκλοφορήσουν ελεύθερα εντός της ζώνης Σένγκεν χωρίς συνοριακούς ελέγχους.

